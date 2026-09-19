VinFast VF Wild mở đường phân khúc bán tải điện tại Việt Nam

Hình ảnh chính thức của bán tải VF Wild. Ảnh: Vinfast

Trước đó, xe từng được giới thiệu dưới dạng ý tưởng tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) năm 2024 ở Mỹ. Thời gian qua, mẫu thử nghiệm của xe cũng nhiều lần bị bắt gặp trên đường chạy thử.

Gia nhập phân khúc bán tải là bước đi đáng chú ý của VinFast, bởi đây vẫn là một thị trường khá đặc thù tại Việt Nam. Năm 2025, doanh số bán tải đạt 27.093 xe, tăng khoảng 17% so với năm trước. Tuy nhiên, phân khúc này có sự tập trung rất cao, khi Ford Ranger đạt 18.692 xe, tương đương gần 69% thị phần. Những gương mặt khác trong phân khúc còn có Toyota Hilux, Mitsubishi Triton...

Điều đó cho thấy VF Wild phải cạnh tranh với những sản phẩm đã có vị trí và thói quen sử dụng được hình thành trong nhiều năm. Tuy nhiên, VF Wild có triết lý sản phẩm rất khác với mặt bằng chung bán tải truyền thống: Thay vì hướng tới tải nặng và bền bỉ, xe hướng nhiều hơn tới phục vụ nhu cầu vận tải nhẹ đô thị, tức hướng tới nhóm khách hàng sử dụng xe vừa cho công việc, vừa cho nhu cầu đi lại gia đình và giải trí.

Nhờ hệ truyền động sử dụng điện toàn thời gian, VF Wild sẽ có lợi thế rất lớn trong môi trường đô thị so với các dòng bán tải máy dầu truyền thống. Ảnh: Vinfast

Về kỹ thuật, VF Wild có kích thước 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm, thùng hàng dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và tải trọng 750 kg. Vẻ ngoài kết hợp đặc trưng bán tải với hình ảnh gần một mẫu SUV. Xe sử dụng pin LFP 46,4 kWh, cho khả năng chạy thuần điện hơn 250 km.

Khi cần đi xa, động cơ xăng phát điện sẽ bổ sung năng lượng để tổng quãng đường hoạt động có thể lên tới 1.000 km. Đây là cách giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của xe điện tại Việt Nam: Thêm phương án dự phòng khi đi đường dài hoặc đến những khu vực có hạ tầng sạc hạn chế.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế, khả năng vận hành khi chở đủ tải và hiệu quả của hệ thống mở rộng phạm vi sẽ là những yếu tố cần được kiểm chứng khi xe được sử dụng rộng rãi.

Đối với Vinfast, việc sở hữu mẫu bán tải điện đầu tiên trong danh mục cũng đồng thời mở rộng hệ sinh thái sử dụng xe điện sang một nhóm khách hàng có yêu cầu khác biệt. VF Wild có V2L, cho phép sử dụng năng lượng từ xe để cấp điện cho thiết bị bên ngoài, phù hợp với các hoạt động cắm trại, dã ngoại hay làm việc ở nơi không có nguồn điện. Đây là tính năng có tính thực dụng tương đối rõ đối với bán tải xăng-dầu truyền thống.

Nhiều hãng xe Trung Quốc có thể sẽ mang bán tải điện hóa về Việt Nam trong tương lai gần. Ảnh: Hoàng Linh

Dù thế nào, thành công của VF Wild tại Việt Nam thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc VinFast có thể mở rộng khái niệm khách hàng bán tải hay không. Với mức giá niêm yết 860 triệu đồng cho các màu cơ bản và 872 triệu đồng cho màu bạc, VF Wild nằm trong vùng giá có thể tiếp cận nhóm khách hàng mua bán tải để sử dụng cá nhân thay vì thuần túy phục vụ vận tải.

Kích thước lớn, tải trọng 750 kg, không gian cabin rộng và khả năng sử dụng điện cho thiết bị bên ngoài cũng giúp xe phù hợp với nhóm khách hàng cần một phương tiện đa dụng - vốn vẫn đông đảo tại thị trường Việt Nam.

Thách thức lớn nhất nằm ở nhu cầu thực tế. Người mua bán tải truyền thống thường quan tâm đến khả năng chở hàng, tính tin cậy, độ bền, khả năng đi địa hình, mức độ dễ sửa chữa và tính kinh tế khi sử dụng lâu dài.

Trong khi đó, VF Wild sử dụng nền tảng và hệ truyền động mới, đồng nghĩa người dùng sẽ cần thời gian để đánh giá độ bền, chi phí vận hành, khả năng sửa chữa và giá trị bán lại.

Đây cũng là những yếu tố có thể quyết định việc VF Wild trở thành một lựa chọn phổ biến trong dài hạn hay chủ yếu thu hút nhóm khách hàng tiên phong.