VinFast VF Wild công bố giá bán, chỉ từ 799 triệu đồng

VinFast VF Wild di chuyển hơn 1.000 km cho một lần sạc

VinFast chính thức ra mắt bán tải VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng tại Việt Nam. Mẫu xe nhận đặt cọc sớm từ ngày 25 – 30/9, với ưu đãi 61 triệu đồng/ xe. Như vậy, giá bán VinFast VF Wild thực tế chỉ còn từ 799 triệu đồng.

VinFast VF Wild giá từ 799 triệu đồng ra mắt khách hàng Việt Nam. Ảnh: VF

Giá bán VinFast VF Wild khi so sánh với các đối thủ bán tải như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton không quá cao, chỉ tương đương các phiên bản tầm trung.

Điểm nhấn của VinFast VF Wild nằm ở hệ truyền động, khi là mẫu bán tải đầu tiên tại Việt Nam được coi là xe điện mở rộng phạm vi (REEV).

REEV là dòng ô tô sử dụng mô-tơ điện để truyền động hoàn toàn cho bánh xe, kết hợp với một động cơ xăng hoặc dầu nhỏ gọn làm nhiệm vụ phát điện. Động cơ xăng chỉ để phát điện. Khối động cơ đốt trong không có kết nối cơ khí nào với các bánh xe. Khi pin sụt giảm đến mức thấp, động cơ này tự động hoạt động để sạc lại pin hoặc cấp điện trực tiếp cho mô-tơ.

VF Wild được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 46,4 kWh, giúp xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km cho một lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC), đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thường nhật trong vòng 2 - 3 ngày.

Ngoài ra, VF Wild còn được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng để xe có thể chạy được quãng đường lên tới 1.000 km cho một lần sạc.

Với công nghệ REEV, VinFast VF Wild được đánh giá sẽ mang lại sự yên tâm cho người lái khi đi xa do không quá cần phụ thuộc vào trạm sạc trong trường hợp cấp bách, hay di chuyển đến những nơi sạc xe khó khăn.

Ngoài ra để hỗ trợ khách hàng sử dụng xe, VinFast VF Wild cũng có các tính năng như theo dõi sức khỏe pin, phát hiện sớm các dấu hiệu và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất; ghi nhận xu hướng và hành vi lái xe, hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen lái xe an toàn…

VF Wild cũng được trang bị tính năng V2L, biến chiếc xe thành nguồn cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, qua đó giúp cho những chuyến camping hoặc khám phá vùng đất mới trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

VinFast VF Wild là xe điện hành trình mở rộng, có phạm vi hoạt động lên đến 1.000 km mỗi lần sạc đầy. Ảnh: VF

VinFast VF Wild trang bị gì?

Với triết lý thiết kế "Dòng chảy sức mạnh", ngoại thất VinFast VF Wild có tạo hình cứng cáp của dòng xe bán tải, với nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng cùng các khối "cơ bắp" chạy dọc thân xe.

Xe sử dụng bộ mâm 18 inch kết hợp ốp khí động học, giúp tối ưu luồng gió khi di chuyển và nâng cao tính thẩm mỹ.

VF Wild có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, trục cơ sở dài 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng 750 kg, có cơ chế mở bằng khí nén nhẹ nhàng. Thêm vào đó, hai bên sườn xe còn có bệ bước chân để lên thùng xe dễ dàng hơn.

Bên trong khoang lái của VF Wild nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch hiển thị các thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe.

VinFast VF Wild nhìn từ phía sau. Ảnh: VF

Bảng táp-lô tạo hình nhiều tầng với các mảng khối rõ nét và màu sắc tương phản, tạo chiều sâu cho không gian. Cần chuyển số được tích hợp sau vô-lăng, cho phép người lái thao tác mà không cần rời tay khỏi khu vực điều khiển chính, đồng thời tạo thêm không gian cho các hộc đựng đồ.

VF Wild được trang bị bộ ghế thể thao ở hàng đầu. Hàng ghế thứ hai với lưng ngả thoải mái, khoảng duỗi chân rộng và đệm đỡ đùi hợp lý. Kết hợp cùng sàn phẳng, cabin xe trở nên thoáng và dễ xoay trở cho mọi hành khách trên xe.

VF Wild cũng sở hữu "trí thông minh" với các tính năng hiện đại như trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên, giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch, cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức FOTA…