VinFast VF Wild bản tiền thương mại tạo cơn sốt khi về đại lý

Theo thông cáo phát đi từ VinFast,VF Wild có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng 750 kg.

Xe được trang bị cơ chế mở cửa thùng sau bằng khí nén và bệ bước hai bên sườn, hỗ trợ việc lên xuống thùng xe.

Xe có định hướng thiết kế “Dòng chảy sức mạnh” (Fluid Dynamism), mẫu bán tải đầu tiên của VinFast sở hữu ngoại hình mang phong cách mạnh mẽ với nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các đường nét cơ bắp chạy dọc thân xe. Thương hiệu Việt nhấn mạnh xe thể hiện 4 giá trị cốt lõi gồm: Mạnh mẽ - Năng động - Phiêu lưu - Tiên phong.

VF Wild mất khoảng hơn 2 năm phát triển và hoàn thiện trước khi sẵn sàng được đưa tới khách hàng Việt Nam.

VF Wild được trang bị pin LFP 46,4 kWh, cho quãng đường di chuyển hoàn toàn bằng điện hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC. Xe đồng thời có hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), cho phép bổ sung năng lượng để đạt quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km cho một lần sạc.

VF Wild được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch phục vụ hiển thị thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe. Bảng táp-lô thiết kế nhiều tầng, trong khi táp-pi cửa có họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan. Cần chuyển số được tích hợp phía sau vô-lăng tương tự như hàng loạt sản phẩm gần đây.

Các trang bị công nghệ đáng chú ý gồm trợ lý ảo 3.0, khả năng giám sát và điều khiển xe từ smartphone hoặc smartwatch, cập nhật phần mềm từ xa FOTA, theo dõi tình trạng pin và ghi nhận xu hướng, hành vi lái xe. Xe cũng có tính năng V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với nhu cầu cắm trại hoặc di chuyển tới những khu vực không có nguồn điện.

Mẫu bán tải điện sử dụng ghế thể thao, hàng ghế thứ hai có lưng ghế ngả, khoảng duỗi chân rộng và sàn phẳng. Theo VinFast, cách bố trí này hướng tới không gian cabin rộng rãi và thuận tiện hơn cho hành khách.