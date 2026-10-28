VinFast VF 9 giúp doanh nhân tận hưởng chuyến đi êm ái

Ghế cơ trưởng tích hợp massage, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây cùng tầm vận hành tới 626 km tạo sức hút cho mẫu xe VinFast VF 9. Sản phẩm đang có giá từ 1,28 tỷ đồng sau ưu đãi.

Ghế thương gia cho công việc, không gian rộng rãi cho gia đình

Trong một ngày bận rộn với những cuộc họp, doanh nhân có thể chọn ngả lưng thư giãn ở hàng ghế sau. Đến cuối tuần, họ lại muốn cầm vô lăng, đưa gia đình rời thành phố tận hưởng kỳ nghỉ. VinFast VF 9 được phát triển để đáp ứng linh hoạt giữa những nhu cầu ấy.

Ấn tượng đầu tiên đến từ ngoại hình của chiếc SUV dài 5.119 mm. Thiết kế do Pininfarina chấp bút mang cảm hứng du thuyền, nổi bật với dải đèn LED hình chữ V và đường nóc vuốt về phía đuôi. Tổng thể vừa sang trọng, vừa tạo nhận diện riêng.

Bên trong, chiều dài cơ sở 3.149 mm mang đến khoang cabin thoáng rộng với hai lựa chọn 6 hoặc 7 chỗ. Đặc biệt, cấu hình 6 chỗ sở hữu 2 ghế cơ trưởng độc lập ở hàng thứ hai, chỉnh điện 8 hướng, tích hợp massage, sưởi và thông gió. Sau nhiều giờ làm việc, hành khách có thể điều chỉnh tư thế, thư giãn ngay trong lúc di chuyển. Nhờ vậy, những chuyến công tác xa cũng trở nên dễ chịu hơn.

VinFast VF 9 đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng cho giới doanh nhân. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Nếu thích tự cầm lái, chủ nhân vẫn được tận hưởng tiện nghi tương xứng. Trên phiên bản Plus, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, tích hợp massage, sưởi và thông gió, giúp người điều khiển thoải mái trong hành trình kéo dài.

Sự chăm chút còn thể hiện ở hệ thống điều hòa tự động ba vùng, cửa gió dành riêng cho hàng ghế cuối. Bộ lọc Combi 1.0 kết hợp chức năng ion hóa và kiểm soát chất lượng không khí góp phần duy trì môi trường dễ chịu cho gia đình.

Màn hình trung tâm 15,6 inch phục vụ giải trí và điều khiển, trong khi bản Plus có thêm màn hình 8 inch dành cho hành khách phía sau. Cổng sạc bố trí ở cả 3 hàng ghế giúp mọi thành viên thuận tiện sử dụng thiết bị cá nhân.

Với VF 9, những tiện nghi thường gắn với xe dành cho người ngồi sau được kết hợp cùng không gian phục vụ gia đình đông thành viên. Đây là lợi thế đáng cân nhắc với doanh nhân muốn sở hữu chiếc xe cho nhiều mục đích.

Mạnh mẽ khi tăng tốc, êm ái trên đường dài

Sau vô lăng, VF 9 mang đến trải nghiệm khác biệt nhờ hệ truyền động 2 mô-tơ điện, tổng công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm.

Kết hợp hệ dẫn động bốn bánh AWD, chiếc SUV có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 6,8 giây. Sức kéo lớn và phản hồi chân ga nhanh giúp người lái chủ động hơn khi cần tăng tốc, nhập làn hoặc vượt xe trong điều kiện an toàn.

Ba chế độ Eco, Normal và Sport cho phép điều chỉnh phản ứng của xe theo từng hành trình. Eco phù hợp với nhịp đi phố nhẹ nhàng, Normal cân bằng cho sử dụng hàng ngày, còn Sport mang đến cảm giác tăng tốc phấn khích hơn.

VF 9 sở hữu sức mạnh lái ấn tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Dù sở hữu sức mạnh ấn tượng, VF 9 vẫn chú trọng sự êm ái của hành khách. Hệ thống treo sau đa liên kết kết hợp giảm chấn khí nén giúp kiểm soát dao động thân xe, hạn chế rung xóc trên đoạn đường không bằng phẳng.

Người cầm lái còn có sự hỗ trợ của hệ thống ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước. Camera 360 độ cùng cảm biến trước, sau giúp việc lùi đỗ chiếc SUV hơn 5 m thuận tiện hơn. Xe cũng được trang bị 11 túi khí.

Với pin dung lượng khả dụng 123 kWh, VF 9 Eco có thể di chuyển tối đa 626 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm. Khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút giúp chủ xe dễ dàng kết hợp nạp năng lượng với thời gian nghỉ trên chuyến đi xa.

Hiện nay, VF 9 Eco có giá niêm yết 1,348 tỷ đồng, bản Plus 1,529 tỷ đồng. Theo chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 đến hết ngày 19/12, khách hàng được ưu đãi 5%, tương đương 67,4 triệu đồng với bản Eco và 76,45 triệu đồng với bản Plus. Giá sau hỗ trợ lần lượt còn khoảng 1,28 tỷ đồng và 1,45 tỷ đồng.

Với mức giá này, VF 9 mang đến lựa chọn hấp dẫn cho doanh nhân muốn nâng cấp phương tiện. Một chiếc SUV đủ sang trọng để tiếp khách, đủ tiện nghi cho gia đình và mạnh mẽ để chủ nhân tận hưởng cảm giác cầm lái trên mọi hành trình.

Khách hàng có cơ hội lái thử các dòng ôtô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra vào 10/10-1/11 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khách hàng có thể xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.