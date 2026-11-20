VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn đầu bảng của VinFast, thuộc phân khúc E. Trong tháng 11/2026, xe có hai phiên bản: VF 9 Eco niêm yết 1.348 triệu đồng và VF 9 Plus niêm yết 1.529 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 1.350 đến 1.545 triệu đồng tùy khu vực.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Chênh lệch giữa hai phiên bản là 181 triệu đồng ở giá niêm yết. Giá lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM cao hơn giá niêm yết 16 triệu đồng, còn ở các tỉnh, thành phố khác cao hơn 2 triệu đồng.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Chính sách pin và ưu đãi lệ phí trước bạ

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, đến hết ngày 30/06/2027.

Ngoài ra, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3, Chính phủ kéo dài thêm 2 năm việc miễn toàn bộ phí trước bạ với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027. Đây là yếu tố giúp giá lăn bánh của VF 9 chỉ chênh nhẹ so với giá niêm yết.

Từ VF e36 đến SUV điện cạnh tranh phân khúc E

VF 9 từng có tên VF e36 và ra mắt khách hàng toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021. Giá niêm yết cùng tên gọi VF 9 được công bố chính thức tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2022, khi VinFast tập trung hoàn toàn vào xe điện.

Tại Việt Nam, những chiếc VF 9 đầu tiên được bàn giao ngày 27/3/2023. Đối thủ trong phân khúc gồm Ford Explorer, Volkswagen Teramont và Toyota Land Cruiser Prado.

Ngoại thất cơ bắp, kích thước ngang SUV hạng sang

Theo bảng thông số, VF 9 có kích thước dài x rộng x cao 5.118 x 2.254 x 1.696 mm, chiều dài cơ sở 3.150 mm và khoảng sáng gầm 197 mm. Phần mô tả chi tiết của nguồn ghi 5.120 x 2.000 x 1.721 mm, tương đương các SUV hạng sang như Lexus LX570, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7. Do hai nguồn số liệu có khác biệt nhỏ, người mua nên đối chiếu thông số tại đại lý.

Đầu xe có nhiều khối hình học, các mảng dập nổi lớn trên nắp ca-pô tạo vẻ hầm hố. Thân xe có tay nắm cửa dạng ẩn và mâm đa chấu kích thước lớn. Theo bảng thông số, bản Eco dùng lốp 275/45R20, bản Plus dùng lốp 275/40R21.

Đuôi xe gân guốc, cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải LED hình chữ V ôm logo thương hiệu. Xe còn có cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh và ăng-ten vây cá đồng màu thân xe.

VF 9 có 8 tùy chọn màu ngoại thất: Brahminy White (trắng), Desat Silver (bạc), Crimson Red (đỏ), Neptune Grey (xám), VinFast Blue (xanh dương), Deep Ocean (xanh rêu), Jet Black (đen) và Sunset Orange (cam).

Cabin tối giản, hàng ghế thứ hai kiểu thương gia

Khoang lái theo hướng tối giản nhưng dùng nhiều vật liệu cao cấp. Hệ thống đèn viền với nhiều tùy chọn màu là một điểm nhấn của không gian bên trong.

Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng đặt ngang 15,6 inch, bên dưới là hàng nút bấm điều khiển chạy thẳng hàng. Vô-lăng dạng D-cut, phía sau không có đồng hồ riêng vì thông tin được tích hợp vào màn hình trung tâm. Cần số dạng nút bấm.

Giữa hai ghế trước có bệ tỳ tay lớn, có thể dùng làm bàn làm việc khi di chuyển. Xe hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo và kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ.

Về ghế ngồi, bản Eco bọc giả da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ 6 hướng. Bản Plus bọc da thật, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế phụ 10 hướng, có nhớ vị trí ghế lái và thông gió ghế trước. Điều hòa là loại tự động 2 vùng trên Eco và 3 vùng trên Plus.

Hàng ghế thứ hai thiết kế kiểu thương gia với hai chỗ riêng biệt, bảng điều khiển ở giữa và cửa gió điều hòa. Màn hình giải trí ghế sau cảm ứng 8 inch có trên cả hai phiên bản. Màng lọc HEPA than hoạt tính và cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV 99% hoàn thiện không gian cabin.

Về màu nội thất, VF 9 Eco chỉ có màu đen. Bản Plus có thêm màu nâu, kết hợp với ngoại thất trắng, xám, xanh dương và xanh rêu.

Vận hành: mô-tơ điện 402 mã lực, dẫn động hai cầu

VF 9 dùng mô-tơ điện công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, hộp số 1 cấp và dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD). Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 6,5 giây.

Xe sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) với hai tùy chọn dung lượng 82 kWh và 92 kWh, trong khi bảng thông số của cả hai phiên bản Eco và Plus đều ghi 92 kWh. Nguồn nêu quãng đường mỗi lần sạc đầy từ 438 km đến 626 km, tùy phiên bản và điều kiện vận hành. Riêng bảng thông số ghi 438 km cho bản Eco và 423 km cho bản Plus.

Thời gian sạc nhanh DC được ghi là dưới 26 phút cho mức pin 10–70%. Hệ thống treo trước dùng tay đòn kép và lò xo cuộn, treo sau đa liên kết với lò xo khí nén.

An toàn: 11 túi khí và gói hỗ trợ lái ADAS

Theo nguồn, VF 9 đạt tiêu chuẩn 5 sao của Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP, với 11 túi khí. Các công nghệ gồm hỗ trợ lái nâng cao ADAS, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, hỗ trợ lái đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe an toàn phần và triệu tập xe thông minh.

Cả hai phiên bản đều có kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, camera 360, cảm biến áp suất lốp và móc ghế trẻ em Isofix. Bản Plus có thêm hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Thông số kỹ thuật chính của VF 9 Eco và Plus

Đánh giá: sang trọng, công nghệ dày nhưng giá cao

Nhìn chung, VF 9 hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV điện rộng rãi, nhiều công nghệ và chính sách hậu mãi hấp dẫn. Chi phí lăn bánh được hỗ trợ nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ xe điện.

Ưu điểm:

Thiết kế sang trọng, hiện đại

Nội thất rộng rãi, tiện nghi

Trang bị nhiều công nghệ tiên tiến

Khả năng vận hành ổn định

Chính sách hậu mãi hấp dẫn

Nhược điểm:

Giá bán cao

Trọng lượng xe lớn

Chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm phần mềm chưa ổn định