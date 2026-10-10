VinFast VF 8 giành giải 'Xe thuần điện mới của năm' tại Car Choice Awards 2026

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tiền vệ Lê Phạm Thành Long bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được khoác áo đội bóng giàu truyền thống, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng các đồng đội tiếp nối những giá trị đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.