VinFast VF 8 dẫn đầu doanh số phân khúc xe gầm cao hạng D

Báo cáo doanh số từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công (HTV) cho thấy, doanh số phân khúc xe gầm cao hạng D tháng 9/2026 biến động mạnh.

VinFast VF 8 bắt đầu bàn giao tới khách hàng đặt mua trước, đạt doanh số cao trong tháng 9/2026. Ảnh: VF

Theo đó, VinFast VF 8 công bố doanh số, vươn lên dẫn đầu phân khúc xe gầm cao hạng D trong tháng 9 với 1.494 ô tô bán ra. Mức doanh số này cao hơn tổng lượng xe bán ra của đối thủ Hyundai Santa Fe trong 9 tháng của năm 2026 là 1.389 chiếc.

Đáng chú ý từ vị trí luôn bán chạy hàng đầu phân khúc xe gầm cao hạng D, tháng 9/2026, doanh số Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí cuối cùng khi chỉ bán được 107 xe (nhiều hơn tháng trước 4 xe).

Mẫu xe gầm cao bán chạy thứ hai phân khúc trong tháng 9 là Mazda CX-8 khi đạt doanh số 260 xe. Tính từ đầu năm, doanh số Mazda CX-8 đang tạm dẫn đầu phân khúc khi đã bán được tổng cộng 2.546 xe, do VinFast VF 8 không công bố doanh số tổng đầy đủ.

Dù là xe gầm cao hạng D bán chạy thứ hai trong tháng 9 với doanh số 118 xe song tính từ đầu năm, Kia Sorento vẫn đứng vị trí cuối cùng khi chỉ bán được 906 xe.

Theo nhân viên một đại lý ô tô tại Hà Nội nhận định, việc VinFast VF 8 đạt doanh số cao có thể xuất phát từ nhiều yếu tố.

Đầu tiên, VinFast VF 8 mới đang được bàn giao dần tới khách hàng đã đặt mua xe nên doanh số ghi nhận cao.

Thêm vào đó, dù là xe hạng D song giá bán ưu đãi của VF 8 chỉ tương đương các mẫu xe gầm cao hạng C nên thu hút được nhiều khách hàng muốn sở hữu một chiếc ô tô rộng rãi, êm ái. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng xe thấp do vẫn đang được hưởng chính sách miễn phí sạc từ VinFast.

Dự kiến trong các tháng tiếp theo, doanh số VinFast VF 8 vẫn có thể giữ được "phong độ" nếu lượng xe giao tới khách hàng duy trì ổn định.