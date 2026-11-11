VinFast VF 6 thế hệ mới sẽ đổi ngoại hình, thêm trang bị?

Sau khi tung video "nhá hàng" bộ đôi xe điện mới chuẩn bị ra mắt, VinFast tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh về mẫu xe mới kèm theo các thông điệp liên quan.

Loạt hình ảnh gần đây cho thấy mẫu xe được VinFast đề cập nhiều khả năng là VF 6 thế hệ mới, đi kèm loạt thay đổi cả về ngoại hình lẫn trang bị khoang lái.

Một trong những hình ảnh mới nhất thể hiện hình ảnh phần thân của một mẫu xe. Sau khi được điều chỉnh độ sáng, các đường nét lộ ra cho thấy thiết kế thân xe khá quen thuộc của VinFast VF 6.

Hình ảnh thân xe do VinFast chia sẻ (ảnh trái) và ảnh đã qua xử lý tăng sáng (ảnh phải). Ảnh: VinFast.

Hình ảnh khu vực đầu xe mà VinFast chia sẻ lại có sự khác biệt với VF 6 phiên bản hiện tại. Xe vẫn có dải đèn LED hình cánh chim đặt sát mép ca-pô, tuy nhiên cụm đèn chiếu sáng chính đặt dọc giờ đây đi kèm họa tiết hình chữ V tách rời.

Ở phiên bản hiện tại, VF 6 vẫn có dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình cánh chim đặt sát mép ca-pô, nhưng họa tiết trong cụm đèn pha 2 bên là dạng 2 vạch nằm ngang.

Những thay đổi này cho thấy VF 6 ở bản chuẩn bị ra mắt sẽ có sự thay đổi khá đáng kể về mặt nhận diện, nhất là tại khu vực đầu xe. Họa tiết bên trong cụm đèn chiếu sáng chính giờ đây đã mang nhiều nét tương đồng hơn với "đàn anh" VinFast VF 7.

Cận cảnh cụm đèn pha hiện tại của VinFast VF 6. Ảnh: Phúc Hậu.

VinFast chưa tiết lộ nhiều về những thay đổi bên trong khoang lái. Gợi ý duy nhất hiện tại là hình ảnh một trang bị đặt cạnh bệ tì tay trung tâm, sở hữu thiết kế dễ liên tưởng đến một đế sạc không dây cho thiết bị di động, có kèm theo ký tự khá giống biểu tượng Wi-Fi.

Theo nhiều tư vấn bán hàng, khả năng cao VinFast VF 6 sẽ được trang bị đế sạc không dây cho lần nâng cấp này. Về biểu tượng giống Wi-Fi, rất có thể tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây sẽ được bổ sung cho xe.

Một vài ý kiến bình luận còn cho rằng VF 6 sẽ có tính năng mở khóa cửa bằng thẻ NFC. Cần lưu ý tất cả thông tin này chỉ đang dừng lại ở mức tin đồn, chưa được xác thực. Các trang bị chính thức của xe sẽ được công bố tại thời điểm ra mắt chính thức.

Hình ảnh một trang bị khá giống đế sạc không dây, kèm theo biểu tượng giống logo Wi-Fi. Ảnh: VinFast.

Giá bán chính thức của VinFast VF 6 thế hệ mới cũng sẽ được công bố tại thời điểm ra mắt chính thức. Chia sẻ với người viết, một tư vấn bán hàng tại đại lý VinFast ở TP.HCM cho biết mẫu SUV cỡ B dự kiến có giá 631-700 triệu đồng ở thế hệ mới.

Lúc này, giá niêm yết của VinFast VF 6 dao động 646-699 triệu đồng cho 2 phiên bản Eco và Plus. Báo cáo từ VinFast cho biết mẫu SUV cỡ B bán được 3.716 xe trong tháng 10, đứng thứ nhì danh sách xe VinFast bán chạy nhất.

Lũy kế từ đầu năm, VinFast VF 6 sở hữu doanh số 22.742 xe. Thành tích này nhiều khả năng giúp VinFast VF 6 thêm lần nữa trở thành SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam, xếp trên các đối thủ động cơ đốt trong như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Kia Seltos...