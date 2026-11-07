VinFast VF 5 tháng 11/2026: SUV điện giá niêm yết 496 triệu đồng, lăn bánh từ 498 triệu đồng

VinFast VF 5 hiện được bán tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất, giá niêm yết 496 triệu đồng. Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, giá lăn bánh tạm tính là 512 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM, và 498 triệu đồng ở các tỉnh, thành phố khác. Mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ A+ và cạnh tranh trực tiếp với các xe xăng như Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue.

VF 5 ra mắt toàn cầu lần đầu tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022, diễn ra từ 05/01/2022 đến 08/01/2022 ở Las Vegas, Mỹ. Đến tháng 12 cùng năm, VinFast chính thức mở bán mẫu xe này tại Việt Nam. Xe có 16 màu ngoại thất, trong đó 10 màu sơn hai tông, cùng 3 tùy chọn nội thất là đen, đen pha xanh và đen pha cam.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị của từng xe.

Chính sách pin và ưu đãi phí trước bạ

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 1/3/2025, thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ với xe điện chạy pin được kéo dài thêm 2 năm, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật chính của VF 5

Dáng SUV nhỏ gọn từ Torino Design và Pininfarina

VF 5 do Torino Design và Pininfarina thiết kế. Xe có dáng nhỏ gọn, trẻ trung, kích thước 3.965 x 1.720 x 1.580 mm giúp xoay sở linh hoạt trên các tuyến phố đông đúc.

Đầu xe mang dải crom chữ V đặc trưng của VinFast, trải sang hai bên như cánh chim ôm logo thương hiệu. Tuy nhiên, dải crom này không có công nghệ LED như trên VF 8 hay VF 9. Do là xe điện nên VF 5 không có lưới tản nhiệt. Cặp đèn pha halogen kích thước lớn đặt thấp, nắp ca-pô có các đường gân dập nổi, còn cản trước ốp nhựa đen bóng.

Thân xe phối hai tông màu trắng và cam, cùng các đường gân dập nổi tạo vẻ khỏe khoắn. Xe dùng mâm 17 inch 5 chấu lớn, phối hai tông màu tương phản, đi cùng lốp Pirelli P-Zero kích thước 225/40R17. Cột C có đường viền đen chạy về phía đuôi, giúp thân xe trông dài hơn.

Tay nắm cửa đồng màu thân xe. Gương chiếu hậu phối hai tông màu, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và cảnh báo điểm mù. Cổng sạc nằm ở hông phải xe.

Đuôi xe có điểm nhấn là tạo hình cánh chim màu đỏ ôm logo VinFast. Cụm đèn xi-nhan, đèn lùi và đèn hậu màu đỏ đặt thấp, cánh gió và ăng-ten vây cá cùng màu nóc xe, cản sau đen bóng. Cốp mở cơ, thể tích phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày.

Cabin tối giản với hai màn hình điện tử

Khoang lái của VF 5 theo hướng tối giản nhưng hiện đại. Phía sau vô-lăng là màn hình LCD 7 inch hiển thị tốc độ và thông tin hỗ trợ lái, đặt nổi thay cho đồng hồ analog truyền thống. Ở giữa táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, kết hợp hệ thống 4 loa. Màn hình này không hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Phía dưới màn hình trung tâm là cửa gió điều hòa bố trí theo phương ngang. Núm điều khiển hộp số và phanh tay điện tử dạng lẫy gạt. Các nút xoay điều khiển hệ thống giải trí, đèn khẩn cấp và hạ kính nằm cạnh khay đựng cốc, tương tự VF 8 và VF 9.