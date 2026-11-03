VinFast VF 3 Eco và Plus tháng 11/2026: Niêm yết từ 285 triệu đồng, lăn bánh từ 287 triệu đồng

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) của thương hiệu Việt, hiện có hai phiên bản. Bản Eco niêm yết 285 triệu đồng, bản Plus niêm yết 296 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tháng 11/2026 dao động từ 287 đến 312 triệu đồng tùy khu vực.

Xe có 4 chỗ, môtơ điện công suất 43 mã lực, pin LFP dung lượng 18,64 kWh và tầm hoạt động 210 km. Những thông số này phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị hơn là đi đường dài.

Mini car điện gây chú ý ngay từ ngày mở cọc

VF 3 lần đầu xuất hiện tại triển lãm "VinFast - vì tương lai xanh" và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới truyền thông lẫn người tiêu dùng. Ngày 8/5/2024, tại Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024 ở Hà Nội, hãng công bố giá bán và bắt đầu nhận đặt cọc.

Sau 66 giờ mở cọc, VinFast ghi nhận 27.649 đơn đăng ký. Với kích thước nhỏ gọn, giá dễ tiếp cận và kiểu dáng gầm cao đang được ưa chuộng, VF 3 được kỳ vọng thành mẫu xe bán chạy, tương tự VinFast Fadil trước đây.

Xe có 9 tùy chọn màu sắc, gồm 4 màu cơ bản là Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm và Xám. Ngoài ra còn 5 màu nâng cao là Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt và Hồng Phấn. Các đối thủ được nhắc đến gồm Wuling Hongguang Mini EV, Baojun Yep và Suzuki Hustler.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Chính sách pin và ưu đãi trước bạ cần lưu ý

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Với khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn thêm 6 tháng miễn phí sạc, đến hết ngày 30/06/2027.

Bên cạnh đó, Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3 kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm đối với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật chính

Dáng vuông vức, đậm chất off-road

VF 3 dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, cao 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm, khoảng sáng gầm 191 mm và mâm 16 inch. So với Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm, trục cơ sở 1.940 mm), VF 3 lớn hơn ở mọi thông số. Tuy vậy, xe vẫn nhỏ hơn hatchback hạng A chạy xăng KIA Morning (3.595 x 1.595 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.400 mm).

Đầu xe có thanh nẹp mạ crôm vươn sang hai bên, tạo hình cánh chim ôm logo thương hiệu ở trung tâm. Hệ thống chiếu sáng phía trước được chia đôi bởi thanh nẹp này.

Thân xe nổi bật với mâm 5 chấu sơn đen bóng cỡ 16 inch, lớn hơn nhiều xe ở phân khúc trên. Vòm bánh màu đen thiết kế nổi khối, gương chiếu hậu vuông vức sơn đen bóng, còn nóc xe có màu đối lập với thân. Phần đuôi gây ấn tượng bằng dải kim loại hình chữ V cách điệu, cản sau và khu vực quanh biển số đều sơn đen.

Cabin tối giản quanh màn hình 10 inch

Nội thất VF 3 theo hướng tối giản nhưng có chi tiết hình học như cửa gió điều hòa hai bên táp-lô và vô-lăng D-cut 2 chấu. Điểm nhấn là màn hình trung tâm 10 inch, nơi điều khiển các tính năng trên xe.

Xe có 2 hàng ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ 4 hướng. Khi gập hàng ghế sau, thể tích khoang hành lý tăng từ 36 lít lên 285 lít.

Trang bị đáng chú ý gồm cần số điện tử sau vô-lăng, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, 1 cổng USB Type A cho hàng ghế sau, 2 loa và gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Dù giá thấp, VF 3 vẫn có các tính năng thông minh như quản lý tài khoản, chế độ Cắm trại, dẫn đường, định vị xe từ xa, đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại, cập nhật phần mềm, nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi.

Vận hành cho đô thị: môtơ cầu sau, tầm hoạt động 210 km

VF 3 dùng một môtơ đặt ở cầu sau, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm, hộp số 1 cấp. Pin LFP 18,64 kWh cho tầm hoạt động 210 km. Sạc nhanh từ 10% lên 70% mất khoảng 36 phút, còn sạc thường mất khoảng 5 giờ cho cùng quãng pin.

Về khả năng tăng tốc, nguồn ghi nhận 5,3 giây nhưng mốc tốc độ không thống nhất giữa các phần (0–50 km/h và 0–100 km/h). Vì vậy cần đối chiếu thêm với công bố chính thức của hãng.

Với tầm hoạt động khoảng 200 km, VF 3 hướng đến người dùng chủ yếu đi trong thành phố. Xe có thể là phương tiện thứ hai của gia đình cho các nhu cầu như dạo phố, đi chợ, đưa đón con.

Trang bị an toàn ở mức cơ bản

VF 3 có túi khí cho ghế lái, khóa tự động khi có trộm và khóa cửa tự động khi xe di chuyển. Xe còn có chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩ