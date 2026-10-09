VinFast tổ chức lái thử ôtô điện tại 10 tỉnh, thành trên cả nước

Với người đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện, việc trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành, tìm hiểu công nghệ và chính sách hậu mãi là yếu tố quan trọng trước khi quyết định mua xe. Chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - chọn xe chọn VinFast” được tổ chức tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận thông tin này tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trải nghiệm ôtô điện VinFast tại 10 tỉnh, thành

Từ 10/10 đến 1/11, VinFast tổ chức chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - chọn xe chọn VinFast” tại 10 tỉnh, thành. Tại miền Bắc, sự kiện lần lượt diễn ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Miền Trung có Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh; trong khi địa điểm ở miền Nam gồm TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Nai.

Tại mỗi điểm tổ chức, khách hàng có thể tìm hiểu các dòng ôtô điện VinFast, từ xe đô thị nhỏ gọn đến SUV và xe phục vụ nhu cầu gia đình. Người đang có kế hoạch mua ôtô lần đầu hoặc chuyển từ xe xăng sang xe điện có thể trực tiếp quan sát thiết kế, không gian nội thất và trang bị trên mẫu xe VF 2, VF 3, VF 8 thế hệ mới.

Khách hàng trải nghiệm thực tế các dòng ôtô điện VinFast tại sự kiện “Lên đời xe điện - chọn xe chọn VinFast”.

Đáng chú ý, mẫu bán tải điện VF Wild cũng sẽ xuất hiện tại một số địa điểm, mang đến cơ hội để khách tham dự tìm hiểu thiết kế và định hướng phát triển sản phẩm của VinFast trong phân khúc bán tải điện.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khách hàng có thể đăng ký lái thử để trực tiếp cảm nhận khả năng tăng tốc, độ nhạy chân ga, sự êm ái khi vận hành và độ yên tĩnh trong khoang xe. Đây là cơ sở để người dùng đánh giá mức độ phù hợp của ôtô điện với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Đội ngũ tư vấn tại sự kiện cũng cung cấp thông tin về công nghệ, chính sách bảo hành, lịch bảo dưỡng, mạng lưới xưởng dịch vụ và hệ thống trạm sạc. Với người đang sử dụng xe xăng, nội dung tư vấn giúp làm rõ hơn vấn đề thực tế khi chuyển sang ôtô điện, từ cách sạc pin đến việc sử dụng xe trong sinh hoạt và đi lại.

Chuỗi sự kiện tạo cơ hội để khách hàng tìm hiểu sản phẩm, lái thử và tiếp cận chính sách ưu đãi khi mua ôtô điện VinFast.

Ưu đãi 9% giá trị xe, hỗ trợ vay đến 100%

Chuỗi sự kiện diễn ra trong thời gian VinFast triển khai chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, từ 19/9 đến 19/12. Theo đó, khách hàng đang sở hữu ôtô hoặc xe máy chạy xăng của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ôtô, xe máy điện VinFast, khi chuyển đổi sang ôtô điện VinFast có thể được hưởng ưu đãi từ 3% đến 9% giá trị xe.

Cụ thể, mẫu VF 2 và VF 3 được áp dụng mức ưu đãi 3%; VF 7, VF 8 thế hệ mới và VF 9 áp dụng mức 5%; trong khi VF 5, VF 6 và VF MPV 7 được hưởng mức 9%, theo chính sách chương trình.

Ưu đãi 3-9% giá trị xe cùng chính sách hỗ trợ vay đến 100% giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi mua xe.

Ngoài ưu đãi khi mua xe, VinFast triển khai chương trình “Mua xe 0 đồng” đến hết ngày 31/12. Khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình có thể vay tối đa 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng. Tại sự kiện, người mua cũng có thể tìm hiểu trực tiếp phương án vay và trả góp để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp.

Bên cạnh đó, khách hàng mua ôtô điện VinFast trong thời gian áp dụng chính sách được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần mỗi tháng. Chính sách góp phần giảm chi phí năng lượng trong quá trình sử dụng xe, đồng thời giúp người dùng có thêm cơ sở cân nhắc hiệu quả kinh tế khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Thông qua chuỗi sự kiện, VinFast mang đến cơ hội để khách hàng trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu chính sách hỗ trợ và cân nhắc lựa chọn phương tiện phù hợp nhu cầu sử dụng.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Chuỗi sự kiện diễn ra theo từng đợt tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 10-11/10, chương trình được tổ chức tại Công viên Long Biên (Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hà Nội), Quảng trường Lam Sơn (đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) và Landmark 81 (720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Trong hai ngày 17-18/10, khách hàng có thể tham dự sự kiện tại Vincom Plaza Imperia Hải Phòng (Vinhomes Imperia Thượng Lý, phường Hồng Bàng, Hải Phòng), Công viên APEC (đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, Đà Nẵng) và Vincom Plaza Xuân Khánh (209 đường 30/4, phường Ninh Kiều, Cần Thơ). Ngày 24-25/10, chương trình tiếp tục diễn ra tại Cung Cá Heo (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, Quảng Ninh), Vincom Plaza Hà Tĩnh (ngã tư Hà Huy Tập, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) và Công viên Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp, Đồng Nai). Đợt cuối diễn ra trong hai ngày 31/10-1/11 tại Vincom Plaza Bắc Ninh (ngã 6 Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh).