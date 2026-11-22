Ngày 19/11, VinFast chính thức công bố hai mẫu xe máy điện Sadie và Rasad với giá bán lần lượt 59,9 triệu đồng và 78,9 triệu đồng. Cả hai được áp dụng chương trình hỗ trợ 8 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026.

Hai mẫu xe được bảo hành 6 năm, riêng pin có thời hạn bảo hành 8 năm, không giới hạn số km. Dự kiến, VinFast Sadie và Rasad sẽ có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc ngay trong tháng 11.

VinFast Sadie hướng đến khách hàng đô thị

VinFast Sadie được phát triển theo phong cách xe tay ga cổ điển với thân xe bo tròn, kết hợp các chi tiết trang trí mạ chrome. Phần đầu nổi bật với cụm đèn LED Projector hình kim cương, trong khi đèn hậu được thiết kế dạng thanh ngang.

Xe có chiều dài hơn 2.000 mm, rộng 729 mm, cao 1.152 mm và trọng lượng 140 kg. Các trang bị đáng chú ý gồm màn hình TFT 5 inch, vành đúc đa chấu và cốp chứa đồ dung tích 30 lít.

Màn hình của VinFast Sadie có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại, hỗ trợ hiển thị Google Maps và thông báo cuộc gọi. Người dùng cũng có thể theo dõi vị trí, dung lượng pin và lịch sử di chuyển thông qua ứng dụng trên điện thoại.

VinFast Rasad mang phong cách xe tay ga thể thao

Khác với Sadie, VinFast Rasad sở hữu ngoại hình thể thao với kích thước lớn, kính chắn gió phía trước, cụm đèn LED kép và nhiều đường nét góc cạnh trên thân xe.

Mẫu xe có chiều dài 2.036 mm, rộng 750 mm, chiều cao yên 765 mm và trọng lượng 155 kg. Xe sử dụng bánh trước 14 inch, bánh sau 13 inch cùng giảm xóc sau tích hợp bình dầu phụ.

VinFast Rasad được trang bị màn hình TFT 7 inch, yên hai tầng và cốp chứa đồ dung tích 45 lít. Những khác biệt về kích thước và trang bị giúp Rasad hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài.

VinFast Sadie

Hai mẫu xe điện có thể di chuyển 160 km mỗi lần sạc

VinFast Sadie và Rasad cùng sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất danh định 3.500 W và công suất tối đa 7.500 W. Cả hai có tốc độ tối đa 100 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây.

Hai mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP, cung cấp phạm vi di chuyển tối đa 160 km mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.

Trang bị an toàn và hỗ trợ vận hành gồm phanh ABS hai kênh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, số lùi, ba chế độ lái và phanh tái sinh với bốn mức điều chỉnh.

Với mức giá từ gần 60 đến 79 triệu đồng, VinFast Sadie và Rasad cho thấy hãng xe Việt đang mở rộng phạm vi cạnh tranh sang nhóm xe tay ga cao cấp.

(theo Otofun)