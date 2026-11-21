Ngày 19/11, VinFast công bố hai mẫu xe máy điện thuộc phân khúc cao cấp là Sadie và Rasad. Giá niêm yết đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh”, khách mua một trong hai mẫu xe được ưu đãi 8 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026.

VinFast Sadie có giá niêm yết 59,9 triệu đồng. Ảnh VinFast

Sadie mang thiết kế tân cổ điển, có màn hình 5 inch và cốp 30 lít. Rasad có kiểu dáng maxi-scooter, trang bị kính chắn gió, màn hình 7 inch và cốp 45 lít.

VinFast Rasad có kiểu dáng maxi-scooter và giá niêm yết 78,9 triệu đồng. Ảnh VinFast

Cả hai mẫu sử dụng động cơ đặt giữa có công suất tối đa 7.500 W và hai pin LFP. Theo thông số VinFast công bố, xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h và có thể đi tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

VinFast Rasad nhìn từ bên hông. Ảnh VinFast

Sadie và Rasad đều có hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Khi kết nối với điện thoại qua Bluetooth, màn hình xe có thể hiển thị chỉ dẫn từ Google Maps. Người dùng cũng có thể định vị xe và kiểm tra tình trạng pin qua ứng dụng VinFast e-Scooter. Hãng bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số kilômét.