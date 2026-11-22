VinFast Nerio Green là mẫu ô tô điện 5 chỗ do Việt Nam sản xuất, có giá niêm yết 628 triệu đồng trong bảng giá cập nhật tháng 11/2026. Chi phí lăn bánh tạm tính dao động từ 630 triệu đồng đến 644 triệu đồng tùy khu vực. Xe dùng động cơ điện công suất 110 kW, mô-men xoắn 242 Nm, quãng đường công bố 300 km mỗi lần sạc đầy và có 6 túi khí.

Mẫu xe này được mở bán từ ngày 24/3/2021 với tên VinFast VF e34. Lô xe đầu tiên được bàn giao cho khách hàng vào ngày 25/12/2021. Từ đầu năm 2025, xe đổi tên thành Nerio Green và được định vị chủ yếu cho nhu cầu chạy dịch vụ như taxi, xe công nghệ, song vẫn bán cho khách hàng cá nhân.

Xe được xếp vào phân khúc SUV cỡ C nhưng có kích thước khá nhỏ, nên có thể cạnh tranh với Kia Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Nerio Green có 8 màu ngoại thất: De Sat Silver (bạc), Future Blue (xanh da trời), Luxury Blue (xanh đậm), Jet Black (đen), Brahminy White (trắng), Mystique Red (đỏ), Neptune Grey (xám) và Deep Ocean (xanh lá).

Giá niêm yết 628 triệu đồng và chi phí lăn bánh tạm tính

Hiện xe chỉ có một phiên bản. Giá lăn bánh cao nhất ở Hà Nội và TP.HCM, thấp hơn ở các tỉnh, thành phố khác.

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Chính sách pin và ưu đãi trước bạ đáng lưu ý

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Với khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc, đến hết ngày 30/6/2027.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3/2025, Chính phủ kéo dài thêm 2 năm việc miễn toàn bộ lệ phí trước bạ với xe điện chạy pin, đến ngày 28/2/2027.

Ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Balance” với đèn LED chữ V

Nerio Green theo ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Balance - Cân bằng động”, với tổng thể thon gọn. Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn LED chữ V đặc trưng của thương hiệu. Xe không có lưới tản nhiệt, toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng công nghệ LED.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở 2.611 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Trọng lượng không tải là 1.490 kg. Xe đi kèm mâm 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, gạt mưa trước tự động, ăng-ten vây cá mập cùng thanh trang trí nóc.

Phần đuôi xe được thiết kế nhằm tối ưu tính khí động học và không gian khoang chứa đồ. Cốp sau đóng mở điện, cản sau có thanh mạ crôm. Dung tích khoang hành lý là 290 lít.

Cabin tập trung vào màn hình 10 inch và tiện ích kết nối

Khoang nội thất nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng bọc da dạng D-Cut là cụm đồng hồ TFT LCD 7 inch. Ghế bọc da, hàng ghế trước chỉnh cơ 6 hướng và có 2 cổng USB, hàng ghế thứ hai gập 60:40.

Điều hòa tự động một vùng dùng bơm nhiệt, có chức năng kiểm soát chất lượng không khí, lọc bụi mịn cho cabin và cửa gió cho hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh 6 loa, xe có chìa khóa thông minh và gương chiếu hậu trong chống chói tự động. Nguồn tin cũng nhắc đến sưởi vô-lăng, sưởi ghế và thông gió trên bản cao cấp, trong khi bảng giá chỉ nêu một phiên bản.

Xe còn có các tính năng kết nối và dịch vụ như điều hướng dẫn đường, thiết lập và ghi nhớ hồ sơ người lái, nhiều chế độ sử dụng, tiện ích gia đình và văn phòng, mua sắm sản phẩm, dịch vụ về xe và cập nhật phần mềm từ xa.

Động cơ điện 110 kW và pin lithium-ion bảo hành 10 năm

Nerio Green dùng động cơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Xe có chế độ lái và trợ lực lái điện EPS. Hệ thống treo gồm MacPherson ở phía trước, giằng xoắn ở phía sau, phanh đĩa cho cả hai cầu.

Bảng thông số ghi quãng đường 300 km mỗi lần sạc đầy, trong khi phần mô tả của nguồn nêu 285 km. Với sạc nhanh, xe có thể đi thêm 180 km sau 15 phút sạc theo bảng thông số, còn phần mô tả ghi 18 phút. Quãng đường thực tế có thể thấp hơn công bố, tùy tốc độ và điều kiện sử dụng.

Pin đạt chuẩn chống nước IP67 và hỗ trợ sạc siêu nhanh. VinFast cam kết bảo hành pin 10 năm, đổi pin mới miễn phí nếu khả năng tích điện dưới 70%.

Gói an toàn với 6 túi khí và camera 360

Xe có 6 túi khí cùng các hệ thống ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA. Ngoài ra còn có đèn báo phanh khẩn cấp, cảnh báo áp suất lốp, căng đai khẩn cấp ghế trước và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Về hỗ trợ người lái, xe có cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera sau và camera 360. Đèn trần phía trước tích hợp micro và nút SOS để gọi cứu hộ khi khẩn cấp.

Thông số kỹ thuật chính

Đánh giá nhanh: lợi thế chi phí, hạn chế ở quãng đường

Nerio Green có giá bán hấp dẫn, thiết kế bắt mắt và trang bị hiện đại. Xe vận hành không có tiếng ồn động cơ, chi phí vận hành thấp và bảo dưỡng đơn giản. Pin lithium-ion cũng được nhận định là ít nguy cơ cháy nổ hơn nhiên liệu xăng, dầu.

Nhược điểm chính nằm ở quãng đường di chuyển giới hạn khoảng 300 km mỗi lần sạc. Con số này có thể thấp hơn trong thực tế, tùy tốc độ và điều kiện sử dụng. Nhìn chung, xe phù hợp với người dùng ưu tiên tính kinh tế, nhất là nhu cầu chạy dịch vụ trong đô thị.