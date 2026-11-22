VinFast Nerio Green có giá niêm yết 628 triệu đồng trong tháng 11/2026. Giá lăn bánh tạm tính là 644 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM, và 630 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác. Mẫu SUV điện này hiện chỉ có một phiên bản, hướng tới nhóm khách chạy dịch vụ nhưng vẫn bán cho khách hàng cá nhân.

Đây là tên gọi mới của VinFast VF e34 từ đầu năm 2025. Xe được định vị theo hướng kinh tế và vận hành tối ưu, thay vì nhấn mạnh sự sang trọng.

Từ VF e34 đến Nerio Green: hành trình đổi định vị

VinFast VF e34 mở bán chính thức vào ngày 24/3/2021. Lô xe đầu tiên được bàn giao cho khách hàng vào ngày 25/12/2021, sau khi hoàn tất các quy trình, thủ tục và quá trình thử nghiệm.

Từ đầu năm 2025, mẫu xe được đổi tên thành Nerio Green để định vị là dòng xe chạy taxi và xe công nghệ. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ C nhưng kích thước khá nhỏ, nên có thể cạnh tranh với Kia Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross.

Xe có 8 màu sơn ngoại thất: De Sat Silver (bạc), Future Blue (xanh da trời), Luxury Blue (xanh đậm), Jet Black (đen), Brahminy White (trắng), Mystique Red (đỏ), Neptune Grey (xám) và Deep Ocean (xanh lá).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo. Mức này chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Chính sách pin và ưu đãi phí trước bạ

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Với khách đang sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin, đến hết ngày 30/06/2027.

Về thuế phí, Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3/2025 kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Dáng SUV thon gọn theo triết lý Dynamic Balance

Nerio Green mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Balance (Cân bằng động), tổng thể thon gọn. Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn LED chữ V đặc trưng của thương hiệu. Xe không có lưới tản nhiệt, toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng công nghệ LED.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở 2.611 mm, khoảng sáng gầm 180 mm. Trọng lượng không tải là 1.490 kg. Xe đi lốp Summer trên mâm 18 inch.

Nerio Green còn có gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, ăng-ten vây cá mập, gạt mưa trước tự động và kính cửa sổ màu đen riêng tư với chức năng lên xuống một chạm.

Phần đuôi xe được thiết kế nhằm tối ưu tính khí động học và không gian khoang chứa đồ. Cốp sau đóng mở điện, cản sau có thanh mạ crôm. Dung tích khoang hành lý là 290 lít.

Cabin 5 chỗ tập trung vào tiện ích hằng ngày

Khoang lái nổi bật với màn hình trung tâm cảm ứng 10 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da dạng D-Cut, phía sau là cụm đồng hồ LCD 7 inch. Ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước chỉnh cơ 6 hướng và có 2 cổng kết nối USB. Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 60:40.

Điều hòa tự động một vùng, dùng bơm nhiệt, có lọc không khí cabin bụi mịn PM2.5 và cửa gió cho hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh gồm 6 loa, kèm kết nối FM/AM, Wifi và Bluetooth. Xe có chìa khóa thông minh và khởi động bằng bàn đạp phanh.

Bên cạnh đó, xe có các tính năng thông minh như điều hướng và dẫn đường, thiết lập và ghi nhớ hồ sơ người lái, nhiều chế độ sử dụng, tiện ích gia đình và văn phòng, mua sắm sản phẩm, dịch vụ, cập nhật phần mềm từ xa và các dịch vụ về xe.

Động cơ điện 242 Nm và quãng đường 300 km

Nerio Green dùng động cơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực), mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Xe có trợ lực lái điện EPS và cho phép chọn chế độ lái. Hệ thống treo gồm MacPherson ở phía trước và giằng xoắn ở phía sau, phanh đĩa cả bốn bánh.

Xe dùng pin Lithium-ion. Theo bảng thông số, xe đi được 300 km mỗi lần sạc đầy, trong khi phần mô tả của nhà sản xuất nêu mức 285 km. Về sạc nhanh, nguồn tin ghi xe đi được 180 km sau khoảng 15 đến 18 phút sạc.

Hệ thống pin đạt chuẩn chống nước IP67 và hỗ trợ sạc siêu nhanh. VinFast cam kết bảo hành 10 năm và đổi pin mới miễn phí nếu khả năng tích điện dưới 70%.

Gói an toàn với 6 túi khí và camera 360

Về an toàn chủ động, xe có cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa. Hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera sau, camera 360 cũng nằm trong danh sách trang bị.

Các tính năng hỗ trợ khác gồm cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, giám sát áp suất lốp và tự động gọi cứu hộ khi khẩn cấp. Xe có 6 túi khí, móc ghế trẻ em ISOFIX và cảnh báo thắt dây an toàn.

Thông số kỹ thuật chính

Nhìn chung: lợi thế chi phí, giới hạn ở quãng đường

Nerio Green có mức giá dễ tiếp cận, thiết kế bắt mắt và nhiều trang bị hiện đại. Pin Lithium-ion được đánh giá ít nguy cơ cháy nổ hơn xăng, dầu, xe không có tiếng ồn động cơ, chi phí vận hành thấp và bảo dưỡng đơn giản.

Hạn chế chính nằm ở quãng đường di chuyển, tối đa 300 km mỗi lần sạc đầy. Quãng đường thực tế có thể thấp hơn, tùy tốc độ và điều kiện vận hành. Với nhu cầu chạy dịch vụ trong đô thị, đây là mẫu xe đáng cân nhắc nhờ chi phí sử dụng thấp và ưu đãi phí trước bạ còn hiệu lực đến 28/2/2027.