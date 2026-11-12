VinFast một mình "gánh" doanh số thị trường ô tô

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast (VFS), tổng doanh số ô tô trong tháng 10/2026 giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh số xe du lịch (bao gồm VinFast) giảm 11% so với cùng kỳ và 10% so với tháng trước, chủ yếu do doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) giảm mạnh 26% so với cùng kỳ. Mức sụt giảm này được bù đắp một phần nhờ đà tăng trưởng của VinFast (+12%) và dòng xe hybrid (+35%).

Xét theo từng hãng xe, Thaco ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ, trong khi nhiều thương hiệu khác chứng kiến doanh số sụt giảm đáng kể, gồm Mitsubishi (-57%), Honda (-50%), Hyundai (-39%), Ford (-38%) và Toyota (-28%).

So với tháng trước, tổng doanh số ô tô giảm 8%, trong đó doanh số xe du lịch sử dụng động cơ đốt trong giảm 16%.

Theo Chứng khoán Vietcap, diễn biến kém tích cực trong tháng 10 phản ánh sự hạ nhiệt của thị trường sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong tháng 9, khi doanh số xe du lịch tăng 35% so với cùng kỳ và 31% so với tháng trước.

Các chương trình khuyến mãi quy mô lớn trong tháng 9 đã thúc đẩy người tiêu dùng mua xe sớm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, mức nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước, một phần đến từ việc nhiều mẫu xe mới được ra mắt, cũng tạo áp lực lên tăng trưởng doanh số tháng 10 năm nay. Điển hình là Mitsubishi, với doanh số giảm tới 57% sau khi ghi nhận đà tăng mạnh nhờ các mẫu xe mới trong tháng 10/2025.

Tuy nhiên, Vietcap kỳ vọng doanh số ô tô sẽ phục hồi trong hai tháng cuối năm, nhờ bước vào mùa mua sắm cao điểm cùng các chương trình khuyến mãi sôi động.

Với VinFast, trong tháng 10, hãng bàn giao 22.896 ô tô điện, nâng tổng số từ đầu năm lên 200.593 xe. Theo VinFast, đây là lần đầu một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt 200.000 xe chỉ trong 10 tháng.

VF 3 bán nhiều nhất của hãng với 3.960 xe. VF 6 đạt 3.716 xe, nhóm VF 5/Herio Green đạt 3.706 xe. Từ đầu năm, ba dòng xe này bán lần lượt 46.232, 22.742 và 34.126 chiếc. So với 23.624 xe của tháng 9, lượng xe VinFast bàn giao giảm khoảng 3,1%.

Xe hybrid tăng mạnh so với năm ngoái. Các thành viên VAMA bán 1.891 xe hybrid trong tháng 10, cao hơn cùng kỳ 35% nhưng thấp hơn tháng 9 là 13%. Sau 10 tháng, nhóm xe này đạt 17.948 chiếc, tăng 61%. Tổng doanh số của các thành viên trong cùng thời gian chỉ tăng 3%.

Phần lớn xe hybrid là của Toyota. Hãng bán 1.478 xe hybrid trong tháng, chiếm khoảng 78% số xe hybrid trong thống kê VAMA. Từ đầu năm, Toyota bán hơn 12.659 xe hybrid, gấp đôi cùng kỳ.

Xe nhập khẩu giảm nhiều hơn xe lắp ráp. Tháng 10, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.204 chiếc, giảm 24% so với tháng trước. Xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 chiếc, giảm 7%. Tuy vậy, tính chung 10 tháng, xe nhập khẩu vẫn tăng 16%, còn xe lắp ráp giảm 2%.

Cộng dồn 10 tháng, tổng lượng xe trong thống kê của VAMA vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái 7%.