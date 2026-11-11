VinFast mở đặt cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới giữa đêm, giá từ 515 triệu

Sau khi đăng tải video hé lộ 2 mẫu ôtô mới vào tối 10/11, VinFast đã chính thức mở nhận đặt cọc bộ đôi VF 5 và VF 6 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, VF 5 mới có giá khởi điểm 515 triệu đồng, trong khi VF 6 được mở nhận cọc với giá từ 646 triệu đồng.

Cả 2 sản phẩm đều sở hữu những thay đổi về ngoại thất và khoang lái. Đáng chú ý, VF 5 có diện mạo khác biệt đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi VF 6 được tinh chỉnh thiết kế và bổ sung những thay đổi về cấu hình.

VinFast VF 5 thay đổi thiết kế, pin lớn hơn

Ở thế hệ mới, VinFast VF 5 gần như thay đổi toàn bộ diện mạo so với mẫu xe đang bán.

Phần đầu xe vẫn giữ dải trang trí hình cánh chim đặc trưng của VinFast, nhưng cụm đèn chiếu sáng chính được dời xuống thấp, đặt gần khu vực cản trước. Cách bố trí này mang đến ngoại hình hiện đại hơn, đồng thời tạo ra khác biệt rõ rệt so với thiết kế đèn nằm ngang trên VF 5 trước đây.

Những thay đổi cũng xuất hiện ở khu vực đuôi xe, với cụm đèn hậu và cản sau được thiết kế lại. Bên trong khoang lái, VF 5 mới sở hữu bảng táp-lô với cách bố trí khác biệt. Khu vực bệ trung tâm được làm mới, nổi bật với đế sạc điện thoại không dây cùng các hộc chứa đồ.

Thiết kế mới của VF 5. Ảnh: VinFast.

Về khả năng vận hành, VF 5 thế hệ mới sử dụng mô-tơ điện công suất 72 kW, tương đương khoảng 97 mã lực. Thông số này thấp hơn mức 100 kW trên phiên bản tiền nhiệm.

Bù lại, dung lượng bộ pin được nâng lên mức 43 kWh, cho phạm vi hoạt động công bố khoảng 370 km mỗi lần sạc đầy. Để so sánh, VF 5 trước đây được trang bị bộ pin dung lượng khoảng 37,23 kWh, cho phạm vi hoạt động 326 km theo chuẩn NEDC.

Với giá khởi điểm 515 triệu đồng, VF 5 thế hệ mới cao hơn 19 triệu đồng so với mức niêm yết 496 triệu đồng của phiên bản cũ.

VinFast VF 6 thay đổi thiết kế, phạm vi hoạt động đến 510 km

Khác với VF 5, VinFast VF 6 thế hệ mới không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng tổng thể. Hãng chủ yếu tập trung tinh chỉnh những chi tiết ngoại thất, đồng thời làm mới cách bố trí bên trong khoang lái.

Ở đầu xe, dải LED hình cánh chim tiếp tục được đặt sát mép ca-pô. Tuy nhiên, cụm đèn chiếu sáng chính dạng dọc nay có thêm họa tiết hình chữ V tách rời, tạo ra diện mạo khác biệt so với mẫu xe đang bán.

Kiểu dáng mới trên VinFast VF 6. Ảnh: VinFast.

Phần đuôi cũng được tinh chỉnh, với những thay đổi ở cụm đèn hậu và cản sau. Bước vào khoang lái, VF 6 mới có những thay đổi tại khu vực táp-lô và bệ trung tâm. Ở phiên bản Premium, xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch, hệ thống lọc không khí Combi 1.0, bệ tì tay cùng đế sạc điện thoại không dây.

Về động cơ, VF 6 mới được công bố sử dụng mô-tơ điện công suất 130 kW, tương đương khoảng 174 mã lực. Xe đi kèm bộ pin dung lượng 60 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 480-510 km mỗi lần sạc đầy, tùy cấu hình.

Trong khi đó, VF 6 thế hệ trước sử dụng bộ pin 59,6 kWh, với phạm vi hoạt động công bố khoảng 460-485 km theo chuẩn NEDC, tùy phiên bản.

Giá khởi điểm của VF 6 mới được giữ ở mức 646 triệu đồng, tương đương phiên bản Eco đang bán trước thời điểm mở cọc.