VinFast lập kỷ lục doanh số ô tô mới

VinFast công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026, đưa tổng lượng xe bán ra sau 10 tháng đầu năm lên 200.593 chiếc. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một thương hiệu ô tô cán mốc 200.000 xe bán ra chỉ trong 10 tháng.

Hơn 200.000 xe VinFast bán ra tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 (Ảnh: VF).

Trong tháng 10, VF 3 là mẫu xe VinFast được khách hàng chọn mua nhiều nhất, với 3.960 xe bán ra, nâng tổng số xe VF 3 đã được bàn giao từ đầu năm lên 46.232 chiếc.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của VinFast trong tháng 10 là VF 6, với 3.716 xe được bàn giao cho khách hàng. Cộng dồn 10 tháng, VF 6 đạt 22.742 xe bán ra, là mẫu xe đứng đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam.

Tiếp theo là mẫu VF 5/Herio Green với 3.706 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 34.126 xe, giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc A-SUV.

Mẫu xe cỡ nhỏ có giá bán hấp dẫn nhất thị trường hiện nay là VF 2/Minio Green cũng có tháng kinh doanh bùng nổ với 3.405 xe được bàn giao tới khách hàng.

Trong khi đó, với 2.957 xe bán ra trong tháng 10, Limo Green đã nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 42.975 chiếc, tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe 7 chỗ được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay.

Mẫu D-SUV VF 8 cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10 khi có tới 1.903 xe đến tay khách hàng.

Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là VF MPV 7 với 1.319 xe bán ra trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 13.297 xe. Còn VinFast VF 7 bán ra 929 xe trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 9.841 xe.