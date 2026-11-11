VinFast lập kỷ lục doanh số hơn 200.000 ô tô sau 10 tháng

VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 10 với 3.960 xe được bàn giao

Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt mốc 200.000 xe bán ra chỉ trong 10 tháng, đồng thời thiết lập mức doanh số bình quân hơn 20.000 xe mỗi tháng.

Theo VinFast, kể từ tháng 9/2024 đến nay, hãng duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần ô tô tại Việt Nam, với doanh số tăng trưởng qua từng năm. Kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2026 tiếp tục đánh dấu cột mốc mới của thương hiệu này trên thị trường ô tô trong nước.

Xét theo từng dòng sản phẩm, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 10 với 3.960 xe được bàn giao. Lũy kế từ đầu năm, doanh số mẫu xe này đạt 46.232 chiếc. VF 3 được định vị ở phân khúc xe cỡ nhỏ, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển trong đô thị, với lợi thế về thiết kế nhỏ gọn, khả năng cá nhân hóa và chi phí sử dụng.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của VinFast trong tháng 10 là VF 6, với 3.716 xe được bàn giao cho khách hàng

Đứng thứ hai là VF 6 với 3.716 xe bàn giao trong tháng 10. Tính chung 10 tháng, mẫu xe này đạt doanh số 22.742 chiếc, dẫn đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, VF 5/Herio Green đạt 3.706 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 34.126 chiếc, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc A-SUV. Mẫu xe này được VinFast phát triển để phục vụ cả khách hàng cá nhân và nhóm tài xế kinh doanh dịch vụ.

Một mẫu xe khác ghi nhận doanh số đáng chú ý là VF 2/Minio Green với 3.405 xe được bàn giao trong tháng 10. Đây là dòng xe cỡ nhỏ có mức giá bán được giới thiệu ở nhóm hấp dẫn trên thị trường.

Ở phân khúc xe đa dụng, Limo Green tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với 2.957 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 42.975 chiếc. Theo VinFast, mẫu xe này đang giữ vị thế là dòng xe 7 chỗ được ưa chuộng trên thị trường.

Ngoài ra, mẫu D-SUV VF 8 đạt doanh số 1.903 xe trong tháng 10. VF MPV 7 bàn giao 1.319 xe, nâng doanh số lũy kế 10 tháng lên 13.297 chiếc. VF 7 đạt 929 xe trong tháng, với tổng doanh số từ đầu năm là 9.841 chiếc.

Đánh giá về kết quả kinh doanh, bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết, với 200.593 xe bán ra từ đầu năm, VinFast không chỉ thiết lập những kỷ lục mới trên thị trường mà còn đóng góp vào quá trình xanh hóa đất nước, hướng tới cải thiện môi trường sống.

Theo bà Dương Thị Thu Trang, sự ủng hộ của khách hàng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người tiêu dùng và mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Kết quả bán hàng 10 tháng năm 2026 cho thấy quy mô tiêu thụ ô tô điện của VinFast tiếp tục mở rộng tại thị trường Việt Nam, trong đó các dòng xe cỡ nhỏ, SUV và MPV đóng góp đáng kể vào tổng doanh số của hãng.