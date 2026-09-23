VinFast Kinet: Hai pin 1,5 kWh mang lại lợi thế gì khi vận hành?

Với những mẫu xe máy điện hướng tới phong cách thể thao, sức mạnh động cơ và khả năng đáp ứng trong từng nhịp ga là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm người lái. Trên VinFast Kinet, xe được trang bị hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, kết hợp cùng động cơ có công suất tối đa 5.200 W.

Cấu hình này góp phần tạo nên đặc tính vận hành nổi bật của Kinet. Xe có khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp với nhóm người dùng đề cao phản hồi tay ga nhanh và cảm giác vận hành mạnh mẽ.

Sức mạnh này mang lại sự chủ động trong nhiều tình huống sử dụng thực tế, từ tăng tốc khi cần vượt, nhập làn tới di chuyển trên những tuyến đường có tốc độ lưu thông cao. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên chất thể thao khác biệt của Kinet so với các mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu di chuyển cơ bản.

Hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh trên VinFast Kinet được thiết kế song song trong cùng hệ thống điện của xe.

Bên cạnh đặc tính vận hành, hai pin 1,5 kWh tạo tổng dung lượng 3 kWh, cho phép Kinet di chuyển tới 145 km.

Theo nhiều người dùng, nếu quãng đường đi làm mỗi ngày chỉ 10-20 km, xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển cả tuần trước khi cần bổ sung năng lượng. Tầm hoạt động lớn cũng mở rộng phạm vi sử dụng của Kinet ra ngoài những hành trình quen thuộc trong nội đô. Người dùng có thể lựa chọn xe cho những chuyến đi xa hơn vào cuối tuần hoặc di chuyển tới khu vực ngoại thành mà không phải tính toán điểm bổ sung năng lượng.

Với nhóm khách hàng có cường độ sử dụng lớn, lợi thế còn nằm ở khả năng đổi pin. Khi pin gần cạn, chủ xe có thể tới hệ thống tủ đổi pin V-Green đã phủ khắp 34 tỉnh, thành để thay pin và tiếp tục hành trình. Quá trình đổi pin mất khoảng 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ bổ sung năng lượng và phù hợp với những người cần duy trì lịch trình di chuyển liên tục.

Hai pin trên Kinet có tổng dung lượng 3 kWh, cho phạm vi di chuyển tới 145 km.

Hiện tại, Kinet cho phép khách hàng lựa chọn giữa mua pin hoặc thuê và đổi pin. Với phương án thuê pin, người dùng có thể tận dụng hệ thống tủ đổi pin khi cần bổ sung năng lượng nhanh. Trường hợp mua pin, khách hàng có thể chủ động sạc và bảo quản pin tại nhà. Hai phương án giúp người dùng lựa chọn cách sử dụng phù hợp với nhu cầu di chuyển và điều kiện cá nhân.

VinFast Kinet có giá niêm yết từ 40 triệu đồng. Người mua xe đến hết ngày 31/8/2026 được hỗ trợ 2% giá trị xe, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Với phương án thuê pin, khách hàng được miễn phí thuê trong một năm, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 3,6 triệu đồng và miễn phí đổi pin tối đa 10 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028. Đặc biệt, khách hàng đã sở hữu ô tô hoặc xe máy điện VinFast được hỗ trợ thêm tới 2 triệu đồng khi mua xe máy mới, nâng tổng ưu đãi khách hàng có thể nhận được lên tới 6,4 triệu đồng.