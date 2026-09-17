VinFast hé lộ các mẫu xe mới có truyền động REEV

VinFast vừa bất ngờ công bố hình ảnh với dòng chữ "REEV" cùng dòng trạng thái "vượt giới hạn, chinh phục hành trình mới". Điều này càng khẳng định suy đoán trước đó về dải sản phẩm hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) mới của hãng xe nội địa Việt.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe mới sắp được VinFast giới thiệu tại Việt Nam được trang bị hệ truyền động REEV. Những đại diện được suy đoán gồm SUV VF 8, VF 9 và mẫu bán tải mới VF Wild.

Thiết lập này bao gồm motor điện, pin và động cơ xăng, trong đó motor điện là "nhân vật chính" của hệ truyền động. Động cơ xăng trên EREV chỉ đóng vai trò "máy phát điện" để cung cấp năng lượng cho pin, hoặc cấp nguồn trực tiếp phục vụ hoạt động của motor điện.

Bài đăng mới nhất trên trang mạng xã hội của hãng xe điện VinFast.

Trong số này, bán tải VF Wild đang được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ truyền động mới nhằm giải quyết bài toán di chuyển đa địa hình, vượt qua các khu vực hẻo lánh hay đồi núi.

Ngoài ra khi hệ truyền động REEV được hoàn thiện và áp dụng trên mẫu xe mới, nhiều khả năng dải SUV hạng trung - cao cấp hiện tại của VinFast cũng sẽ nhận được bản nâng cấp với trang bị này ở thế hệ tiếp theo.

Khi đó, những chiếc VF 8, VF 9 có thể sở hữu phạm vi hoạt động dài hơi (vượt ngưỡng 1.000 km/lần sạc), đảm bảo nhu cầu di chuyển đường dài, công tác hay du lịch cùng gia đình của người dùng.