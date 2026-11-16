Theo báo cáo Form 6-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 12/11/2026, VinFast Auto Ltd. công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện tại thị trường Việt Nam trong tháng 10, nâng tổng lượng xe giao đến khách hàng trong 10 tháng đầu năm lên 200.593 chiếc. Đây là số liệu sơ bộ do doanh nghiệp công bố, đánh dấu lần đầu tiên VinFast vượt mốc 200.000 ô tô điện tại thị trường nội địa trong vòng 10 tháng.

Theo VinFast, dựa trên dữ liệu ngành hiện có, đây cũng là lần đầu một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt mốc 200.000 xe điện được bàn giao trong 10 tháng đầu năm. Kết quả này phản ánh sự gia tăng quy mô tiêu thụ ô tô điện, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh của hãng.

Trong tháng 10, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast với 3.960 chiếc được bàn giao. Xếp thứ hai là VF 6 với 3.716 xe. Nhóm VF 5 và Herio Green đạt tổng cộng 3.706 xe, trong khi VF 2 và Minio Green ghi nhận 3.405 xe. Các mẫu xe còn lại gồm Limo Green với 2.957 xe, VF 8 đạt 1.903 xe, VF MPV 7 đạt 1.319 xe và VF 7 đạt 929 xe.

Xét lũy kế 10 tháng, VF 3 dẫn đầu danh mục sản phẩm với 46.232 xe bàn giao, tiếp đến là Limo Green với 42.975 xe. Nhóm VF 5 và Herio Green đạt 34.126 xe, VF 6 đạt 22.742 xe, VF MPV 7 đạt 13.297 xe và VF 7 ghi nhận 9.841 xe.

VinFast giao hơn 200.000 ô tô điện tại Việt Nam sau 10 tháng.

Cơ cấu giao xe cho thấy các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, xe thể thao đa dụng đô thị và phương tiện phục vụ vận tải đang đóng góp đáng kể vào sản lượng của VinFast. Việc phát triển nhiều dòng xe với mức giá và công năng khác nhau giúp hãng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ người mua ô tô cá nhân đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe bàn giao cũng đặt ra yêu cầu đối với hệ thống hậu mãi và hạ tầng phục vụ người sử dụng. Khi lượng ô tô điện lưu hành tiếp tục mở rộng, khả năng đáp ứng của mạng lưới trạm sạc, trung tâm bảo dưỡng, cung ứng linh kiện và dịch vụ sửa chữa sẽ trở thành những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.

Ở góc độ kinh doanh, quy mô bàn giao lớn cũng chưa đồng nghĩa với sự cải thiện tương ứng về lợi nhuận. Hiệu quả tài chính của VinFast còn phụ thuộc vào giá bán bình quân, chi phí sản xuất, hoạt động phân phối, chính sách hỗ trợ khách hàng và các khoản chi phí vận hành.

Đáng chú ý, trong báo cáo gửi SEC, VinFast nhấn mạnh số liệu giao xe hiện tại chỉ mang tính sơ bộ và có thể thay đổi sau quá trình kiểm toán cuối năm. Số lượng xe bàn giao cũng có thể khác với số xe được ghi nhận doanh thu trong báo cáo tài chính. Ngoài ra, thống kê tại Việt Nam không bao gồm những xe được giao theo hợp đồng để tiếp tục xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Với hơn 200.000 ô tô điện được bàn giao sau 10 tháng, VinFast tiếp tục mở rộng quy mô tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, khả năng duy trì tốc độ tiêu thụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyển tăng trưởng sản lượng thành hiệu quả kinh doanh sẽ là những vấn đề cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.