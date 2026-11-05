VinFast Evo đổi pin giải bài toán sạc xe cho người ở trọ, chung cư cũ

Với người thuê trọ, ở chung cư cũ chưa được trang bị hạ tầng sạc, xe máy điện đổi pin là giải pháp thuận lợi để chuyển đổi xanh mà không phụ thuộc vào điều kiện tại nơi sinh sống.

Không có chỗ sạc vẫn yên tâm dùng xe máy điện

Trải nghiệm dòng xe VinFast Evo, reviewer từ kênh AutoPro đánh giá việc đổi pin tại tủ V-Green diễn ra nhanh chóng và tiện lợi. Theo anh, người dùng mở ứng dụng đã liên kết với xe để quét mã QR trên màn hình tủ đổi pin. Sau khi xác thực, khoang pin trống sẽ sáng đèn chỉ dẫn để người dùng đưa pin đang sử dụng vào. Hệ thống nhận diện rồi tự mở khoang chứa pin đã sạc. Toàn bộ quy trình này tốn khoảng 1 phút.

Người dùng VinFast Evo dễ dàng đổi pin tại tủ V-Green.

Evo có 2 khay chứa pin trong cốp, cho phép sử dụng một hoặc 2 pin LFP 1,5 kWh tùy theo nhu cầu. Khi sử dụng 2 pin, xe có thể di chuyển lên tới 165 km. Ứng dụng E-Scooter hiển thị thông tin pin và lưu lịch sử hành trình, giúp chủ xe thuận tiện theo dõi tình trạng xe trên điện thoại. Đáng chú ý, với các dòng xe đổi pin, khách hàng vẫn có thể sạc pin xe tại nhà nếu điều kiện thuận lợi, tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Đổi pin thuận tiện và dễ dàng

Lợi ích của phương án đổi pin càng thể hiện rõ với những người di chuyển nhiều, như tài xế công nghệ Nguyễn Hồng Đức ở TP.HCM. Anh thường di chuyển khoảng 180 km/ngày. Trước đây khi sử dụng xe máy xăng, anh chia sẻ việc xếp hàng đổ xăng trong giờ cao điểm có thể kéo dài 10-15 phút. Từ khi sử dụng Evo đổi pin, anh gần như không mất thời gian chờ đợi khi chỉ cần ghé tủ đổi pin, thay pin rồi tiếp tục nhận chuyến. “Mình kiếm được nhiều hơn khi chạy nhiều cuốc hơn”, anh Đức chia sẻ.

Đặc biệt, khách hàng mua xe đổi pin còn được hỗ trợ 20 lượt đổi miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Với tài xế như anh Đức, khi càng bớt được nhiều chi phí, lợi nhuận thực nhận từ mỗi chuyến càng tăng. Còn với người dùng phổ thông, chính sách này đáp ứng nhu cầu đi làm, đi chơi, đưa đón người thân hàng ngày trong phố.

Khách hàng mua xe đổi pin được hỗ trợ 20 lượt đổi miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028.

Bên cạnh khả năng đổi pin thuận tiện, Evo cũng đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị nhờ động cơ Inhub công suất tối đa 2.450 W. Giảm xóc có giảm chấn thủy lực hạn chế dao động khi qua mặt đường gồ ghề hay gờ giảm tốc.

Hiện tại, VinFast Evo có giá niêm yết từ 18,8 triệu đồng với phương án thuê pin. Trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, vào ngày 19/9-19/12, khách hàng đang sở hữu ôtô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc-quy chì của thương hiệu bất kỳ; hoặc ôtô, xe máy điện VinFast; khi mua Evo được hỗ trợ 3 triệu đồng với xe thuê pin hoặc 2,5 triệu đồng với xe kèm pin. Vì thế, giá xe sau ưu đãi chỉ từ 15,8 triệu đồng - ngang với các dòng xe số phổ thông.

Vào ngày 31/10-29/11, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh 2” với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng. Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast.