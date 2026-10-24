VinFast chuẩn bị thử nghiệm 200 taxi không người lái tại TP.HCM

VinFast lên kế hoạch thử nghiệm 200 taxi không người lái tại Cần Giờ

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 của VinFast công bố ngày 19/10, hãng xe này đang xúc tiến kế hoạch thử nghiệm 200 taxi tự lái cấp độ 4 tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) vào cuối năm 2027.

Theo VinFast, chương trình chỉ được triển khai sau khi nhận đầy đủ sự chấp thuận của cơ quan chức năng. VinFast hiện phối hợp với các đơn vị quản lý để xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các tiêu chuẩn an toàn và quy trình đào tạo cần thiết.

Taxi tự lái của VinFast sẽ được thử nghiệm tại TP.HCM vào cuối năm 2027. Ảnh minh họa bởi AI.

Đây là lần đầu tiên VinFast công bố cụ thể số lượng phương tiện, địa điểm và thời gian dự kiến thử nghiệm taxi tự lái cấp độ 4 tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ mẫu xe sẽ sử dụng, phạm vi tuyến đường, tốc độ vận hành hay thời điểm cung cấp dịch vụ thương mại.

Điểm khác biệt của những chiếc taxi này nằm ở khả năng tự điều khiển mà không cần tài xế trong phạm vi hoạt động được thiết kế trước. Theo phân loại của Hiệp hội Kỹ sư ô tô quốc tế SAE, cấp độ 4 cho phép phương tiện tự thực hiện toàn bộ nhiệm vụ lái xe khi đáp ứng những điều kiện vận hành xác định.

Khác với hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 hiện nay, xe cấp độ 4 không yêu cầu con người sẵn sàng tiếp quản khi hệ thống đang hoạt động đúng điều kiện thiết kế. Tuy nhiên, phương tiện vẫn bị giới hạn về khu vực, tuyến đường hoặc điều kiện thời tiết và phải có khả năng tự dừng an toàn khi cần thiết.

Công nghệ nào giúp taxi VinFast tự vận hành?

Để phát triển robotaxi cấp độ 4, VinFast đã hợp tác với Nvidia và Autobrains trong chương trình công bố tại triển lãm COMPUTEX 2026. Hai đối tác đảm nhận những thành phần quan trọng của hệ thống, từ thu thập, xử lý dữ liệu môi trường đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra quyết định lái xe.

Cụ thể, nền tảng Nvidia Drive Hyperion 10 có cấu hình tham chiếu gồm 14 camera độ phân giải cao, 9 radar, 1 LiDAR và 12 cảm biến siêu âm. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ 4 camera bên trong xe và sử dụng hai bộ xử lý Nvidia Drive AGX Thor, phục vụ khả năng nhận diện môi trường và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Nvidia Drive Hyperion 10 tích hợp cảm biến, AI và năng lực xử lý thời gian thực cho xe tự hành cấp độ cao. Ảnh: Nvidia.

Thông tin từ các cảm biến được đưa vào hệ thống tính toán của Nvidia để xử lý theo thời gian thực. Qua đó, xe có thể xác định làn đường, khoảng cách an toàn, dự đoán nguy cơ va chạm và lựa chọn phương án tăng tốc, giảm tốc, phanh hoặc chuyển hướng phù hợp.

Trong khi Nvidia cung cấp nền tảng tính toán, Autobrains đảm nhiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp xe phân tích và xử lý tình huống. Autobrains sở hữu hơn 300 bằng sáng chế liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái và xe tự hành, nổi bật với kiến trúc Agentic AI.

Thay vì sử dụng một mô hình AI lớn để xử lý toàn bộ nhiệm vụ lái xe, Agentic AI phân chia công việc cho nhiều tác nhân chuyên biệt. Mỗi tác nhân đảm nhiệm một chức năng như nhận diện vật thể, dự đoán hành vi giao thông hoặc đánh giá rủi ro, sau đó phối hợp để đưa ra quyết định.

Cách tiếp cận này cho phép hệ thống chỉ kích hoạt những tác nhân cần thiết trong từng tình huống, qua đó giảm yêu cầu tính toán và tối ưu chi phí phần cứng.

Công nghệ AI giúp xe tự lái nhận diện phương tiện, theo dõi môi trường xung quanh và xử lý các tình huống giao thông theo thời gian thực. Ảnh: Vingroup.

Sự kết hợp giữa nền tảng tính toán của Nvidia và công nghệ Agentic AI của Autobrains được kỳ vọng giúp taxi tự lái xử lý hiệu quả hơn các tình huống giao thông phức tạp, đặc biệt tại những đô thị có mật độ xe máy lớn như Việt Nam.

Đây cũng sẽ là một trong những năng lực quan trọng được đánh giá khi VinFast triển khai chương trình thử nghiệm tại Cần Giờ.