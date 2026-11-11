VinFast bất ngờ khẳng định ra mắt xe máy điện mới trong tháng 11

Tối ngày 11/11, VinFast bất ngờ đăng tải hình ảnh về một mẫu xe máy điện mới, hứa hẹn ra mắt cùng trong tháng. Trong bài đăng, hãng xe Việt sử dụng thông điệp "Thời thượng một cách riêng. Bản lĩnh theo cách khác", cùng lời hẹn gặp khách hàng trong tháng này.

Đáng chú ý, cả 2 sản phẩm đều được VinFast che giấu phần lớn thiết kế. Hình ảnh đầu tiên cho thấy một phần thân xe với những đường nét khá sắc sảo, trong khi tấm ảnh còn lại hé lộ khu vực đuôi xe, nổi bật với chi tiết giống tay dắt được vuốt cao cùng dòng chữ VinFast.

Dù chưa thể xác định chính xác kiểu dáng, những chi tiết này cho thấy 2 mẫu xe có thể sở hữu phong cách thiết kế khác biệt.

Trước đó, hồi tháng một, VinFast từng công bố kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe máy điện tại Việt Nam. Ngoài nhóm xe phổ thông đang kinh doanh, hãng cho biết sẽ phát triển thêm 2 dòng sản phẩm mới, gồm xe máy điện cao cấp và môtô điện thể thao.

Trong đó, nhóm xe cao cấp có 3 đại diện gồm Rasad, Sadie và Saxil. Theo kế hoạch ban đầu, phiên bản thương mại của những sản phẩm này sẽ được giới thiệu trong quý IV năm nay.

VinFast Rasad là mẫu xe có phong cách maxi-scooter, với thiết kế thân xe lớn, nhiều chi tiết góc cạnh. Hãng từng cho biết sản phẩm dự kiến sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất tối đa 7.100 W và có thể đạt tốc độ 100 km/h.

Thiết kế của mẫu xe mới được giữ kín. Ảnh: VinFast.

Nếu được đưa vào kinh doanh, Rasad sẽ là một trong những mẫu xe máy điện có khả năng vận hành mạnh mẽ nhất của VinFast, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng xe tay ga thể thao.

Trong khi đó, Sadie và Saxil có phong cách thanh lịch hơn, sử dụng nhiều đường nét bo tròn. Cả 2 được VinFast giới thiệu với thiết kế cụm đèn chiếu sáng hình kim cương, dự kiến trang bị động cơ điện đặt giữa công suất tối đa 4.500 W, tốc độ cao nhất 80 km/h.

Khác với những mẫu xe điện phổ thông như Evo, Feliz hay Viper, nhóm xe mới được VinFast định vị dành cho khách hàng quan tâm nhiều hơn đến thiết kế, khả năng vận hành và trải nghiệm công nghệ.

Thời điểm VinFast hẹn ra mắt 2 sản phẩm mới trong tháng 11 cũng trùng với kế hoạch thương mại hóa dải xe cao cấp được hãng công bố từ đầu năm. Vì vậy, không loại trừ khả năng những hình ảnh vừa xuất hiện có liên quan đến Rasad, Sadie hoặc Saxil.

Nếu những mẫu xe mới thuộc dòng cao cấp thực sự xuất hiện trong tháng này, VinFast sẽ có thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng đang sử dụng xe tay ga xăng có giá cao. Tuy nhiên, đây mới là nhận định dựa trên kế hoạch sản phẩm trước đó, chưa phải thông tin được VinFast xác nhận.