VinFast bán hơn 200.000 ôtô điện trong 10 tháng

VinFast vừa công bố bàn giao tổng cộng 22.896 ôtô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 10. Lũy kế từ đầu năm, hãng cho biết doanh số đạt 200.593 xe, tương đương trung bình hơn 20.000 xe/tháng. VinFast cho rằng đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một thương hiệu ôtô cán mốc doanh số 200.000 xe chỉ trong 10 tháng đầu năm.

Riêng trong tháng 10, VinFast VF 3 là dòng xe bán chạy nhất của hãng với 3.960 xe đến tay khách Việt. VinFast VF 6 bất ngờ leo lên vị trí bán chạy thứ nhì nhờ doanh số 3.716 xe, trong khi VF 5/Herio Green bán được 3.706 xe trong tháng vừa qua.

VF 6 là ôtô điện VinFast bán chạy thứ nhì tháng 10. Ảnh: VinFast.

Dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ VF 2/Minio Green ghi nhận doanh số 3.405 xe trong tháng 10. Limo Green cũng có một tháng bán hàng tương đối tốt khi đã có tổng cộng 2.957 xe đến tay khách Việt.

VF 8 thế hệ mới bán được 1.903 xe tại Việt Nam trong tháng 10. Những mẫu xe bán chạy tiếp theo của hãng lần lượt là VF MPV 7 (1.319 xe) và VF 7 (929 xe).

Lũy kế sau 10 tháng, VF 3 tạm thời là dòng xe bán chạy nhất của VinFast với tổng cộng 46.232 xe. Nhiều khả năng mẫu xe điện 3 cửa sẽ thành công giữ được danh hiệu ôtô bán chạy nhất toàn thị trường Việt.

Ở vị trí tiếp theo, Limo Green ghi nhận doanh số lũy kế 42.975 xe. VF 5 và biến thể Herio Green có tổng doanh số 34.126 xe sau 10 tháng, còn lượng tiêu thụ tích lũy của VinFast VF 6 là 22.742 xe.

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt khách Việt cách đây không lâu. Ảnh: VinFast.

Doanh số tốt của VinFast tại Việt Nam là kết quả từ sự cộng hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ được đánh giá đóng vai trò quan trọng, giúp khách Việt tiết kiệm chi phí lăn bánh khi sở hữu ôtô thuần điện.

Ngoài ra, bản thân VinFast cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên quy mô toàn quốc, với các chính sách như hỗ trợ 3-9% giá trị xe, miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 và các chương trình "Thu xăng - Đổi điện" diễn ra liên tục ở tất cả tỉnh thành.