VinFast bàn giao hơn 70.000 ô tô điện trong một quý, doanh thu tăng 85,5%

Trong quý II/2026, VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS) đã bàn giao tổng cộng 70.085 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 20% so với quý I/2026 và 96% so với quý II/2025. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% tổng số xe bàn giao trong quý.

Đối với xe máy điện và xe đạp điện, VinFast bàn giao tổng cộng 286.039 xe trong quý II/2026, tăng 100% so với quý trước và 311% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu quý II/2026 đạt 30.340,9 tỷ đồng (1.203,7 triệu USD), tăng 32,9% so với quý I/2026 và 85,5% so với quý II/2025. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động bán ô tô điện.

Doanh thu bán xe đạt 28.833,1 tỷ đồng (1.143,9 triệu USD), tăng 33,4% so với quý I/2026 và 92,7% so với quý II/2025. Mức tăng đến từ đà tăng trưởng tại thị trường Việt Nam và sự đóng góp ngày càng lớn từ những thị trường quốc tế tiềm năng như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

VinFast cũng đang tích cực phát triển mạng lưới bán lẻ trên toàn cầu. Tính đến ngày 30/6/2026, khách hàng có thể mua xe điện VinFast tại 474 cửa hàng ở tất cả thị trường.

Quý II/2026, VinFast bàn giao hơn 70.000 ô tô điện và 286.039 xe máy điện, trong khi doanh thu đạt hơn 30.340 tỷ đồng, tăng 85,5% so với cùng kỳ (Ảnh: VinFast).

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast, chia sẻ: "Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục tập trung mở rộng tại các thị trường quốc tế trọng điểm bao gồm Philippines, Indonesia và Ấn Độ, có những bước đi chiến lược ở các thị trường như Mỹ và châu Âu, phát triển danh mục sản phẩm và công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực hậu mãi.

Chúng tôi tin rằng nhữngbước đi này sẽ giúp VinFast duy trì đà tăng trưởng, đồng thời xây dựng một chiến lược đa dạng trên toàn cầu, sử dụng vốn hiệu quả hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn".

Bà Nguyễn Lan Anh - Giám đốc Tài chính VinFast, cho biết: "Kết quả quý II phản ánh đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và liên tục của hoạt động kinh doanh xe điện cốt lõi, trong bối cảnh chúng tôi mở rộng sản lượng và đầu tư vào thế hệ sản phẩm, công nghệ tiếp theo. Song song với đó, VinFast đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm củng cố nền tảng tài chính dài hạn, trong đó có chuyển đổi sang mô hình sản xuất sử dụng vốn hiệu quả hơn tại Việt Nam và bổ sung nguồn thu.

Những sáng kiến này nhằm tối ưu việc sử dụng vốn, từng bước cải thiện EBITDA và dòng tiền, qua đó tăng cường năng lực tài chính để tiếp tục đầu tư cho mảng xe điện. Xe điện vẫn là trọng tâm chiến lược của VinFast. Chúng tôi tin rằng hướng đi này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững và lộ trình có lãi".

Tại Việt Nam, tính đến cuối quý II/2026, VinFast tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường trong 22 tháng liên tiếp kể từ tháng 9/2024. Tính đến ngày 30/6, thị phần của VinFast trên toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt khoảng 38%.

Trong quý, VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới và VF 2, mẫu xe cá nhân nhỏ gọn nhất của hãng. Phản hồi ban đầu từ khách hàng rất tích cực với hơn 12.700 đơn đặt hàng đối với VF 8 thế hệ mới và hơn 28.700 đơn đặt hàng đối với VF 2 chỉ trong vài ngày kể từ khi ra mắt.Hoạt động kinh doanh xe máy điện cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của VinFast trên toàn cầu. Trong quý II/2026, VinFast đứng số 1 tại Philippines, số 5 ở Ấn Độ và số 8 tại Indonesia trong nhóm thương hiệu xe thuần điện.

Đáp ứng nhu cầu mở rộng toàn cầu, VinFast tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tăng cường nguồn lực và khả năng chủ động về vốn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và các kế hoạch đầu tư dài hạn.

VinFast sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời không ngừng đánh giá cơ hội tại những thị trường mới có tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Công ty cũng đang phát triển mạng lưới phân phối, trong đó hợp tác với đại lý là phương thức chủ đạo, đồng thời từng bước củng cố năng lực sản xuất, lắp ráp trên toàn cầu và không ngừng mở rộng dải sản phẩm xe điện.