VinFast bán gần 660 ô tô điện mỗi ngày trong 10 tháng đầu năm

Ảnh minh họa: VinFast.

Theo báo cáo công bố ngày 11/11, trong tháng 10 vừa qua, VinFast đã bàn giao 22.896 ô tô điện tại thị trường Việt Nam, đưa tổng doanh số 10 tháng đầu năm lên 200.593 xe, tương đương bình quân gần 660 xe mỗi ngày.

Mẫu xe bán chạy nhất trong tháng là VF 3 với 3.960 xe bàn giao, nâng tổng số xe VF 3 bán ra từ đầu năm lên 46.232 chiếc.

Đứng thứ hai là VF 6 với 3.716 xe bán ra trong tháng 10; lũy kế 10 tháng đạt 22.742 xe, đứng đầu phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

Tiếp theo, VF 5/Herio Green đạt 3.706 xe trong tháng 10 và 34.126 xe sau 10 tháng, giữ vị trí số một phân khúc A-SUV.

VF 2/Minio Green, mẫu xe điện cỡ nhỏ cũng có tháng kinh doanh bùng nổ với 3.405 xe bàn giao. Trong khi đó, Limo Green bán ra 2.957 xe trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 42.975 chiếc, tiếp tục là mẫu xe 7 chỗ được ưa chuộng nhất thị trường.

Ở nhóm xe lớn hơn, VF 8 ghi nhận 1.903 xe đến tay khách hàng trong tháng 10. VF MPV 7 đạt 1.319 xe trong tháng 10, lũy kế 10 tháng là 13.297 xe; VF 7 đạt 929 xe trong tháng 10 và 9.841 xe sau 10 tháng.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu, cho biết: "Với 200.593 xe bán ra kể từ đầu năm, VinFast đang lập nên những kỷ lục mới trên thị trường.

Sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo khách hàng cả nước chính là động lực để VinFast tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng và tự tin hơn trong hành trình chinh phục thế giới".

Hiện VinFast triển khai chương trình "Vì tương lai xanh" trên quy mô toàn quốc, với chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng từ 3% đến 9% tùy từng dòng xe, miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029, cùng chương trình "Thu xăng - Đổi điện" thực hiện liên tục tại các Trung tâm Thương mại Vincom ở tất cả các tỉnh, thành phố.