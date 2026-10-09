VinFast bán gần 3.000 ôtô điện tại Ấn Độ trong tháng 9

VinFast đứng thứ tư trong nhóm thương hiệu ôtô điện tại Ấn Độ trong tháng 9, chiếm khoảng 8,2% thị phần xe điện chở khách. Ảnh: Bloomberg.

Theo báo cáo cập nhật sau Hội nghị Nhà đầu tư Vingroup ngày 7/10 của Chứng khoán SSI, Ấn Độ là một trong những thị trường nước ngoài có kết quả kinh doanh tích cực của VinFast. Hãng bán khoảng 3.000 ôtô điện tại đây, chủ yếu nhờ nhu cầu từ khách hàng cá nhân và danh mục sản phẩm phù hợp.

Trong khi đó, tăng trưởng tại Indonesia chậm hơn do mức độ cạnh tranh gay gắt. SSI không đưa ra số liệu doanh số cụ thể của VinFast tại Indonesia, nhưng đánh giá thị trường Ấn Độ đang có diễn biến thuận lợi hơn đối với hãng xe Việt.

Dữ liệu đăng ký xe do Autocar India, chuyên trang ôtô tại Ấn Độ, tổng hợp cho thấy VinFast bán 2.963 ôtô điện tại nước này trong tháng 9, tăng khoảng 32% so với tháng trước. Đây là mức doanh số theo tháng cao nhất của hãng kể từ khi gia nhập thị trường ôtô điện chở khách tại Ấn Độ.

Với kết quả này, VinFast đứng thứ tư trong nhóm thương hiệu ôtô điện tại Ấn Độ trong tháng 9, chiếm khoảng 8,2% thị phần xe điện chở khách. Tuy nhiên, doanh số của hãng vẫn thấp hơn đáng kể so với các nhà sản xuất dẫn đầu thị trường.

Thị trường ôtô điện Ấn Độ tăng trưởng mạnh

Kết quả của VinFast diễn ra trong bối cảnh thị trường ôtô Ấn Độ duy trì đà tăng trưởng. Theo JATO Dynamics, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường ôtô toàn cầu, lượng đăng ký ôtô chở khách tại nước này đạt khoảng 423.400 xe trong tháng 9, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu mua xe trong mùa lễ hội, sức hút của dòng SUV và tâm lý người tiêu dùng cải thiện là những yếu tố hỗ trợ thị trường.

Phân khúc ôtô điện cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Theo Liên đoàn các đại lý ôtô Ấn Độ (FADA), doanh số bán lẻ ôtô điện chở khách đạt 36.108 xe trong tháng 9, tăng 94,6% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện chiếm khoảng 8,5% tổng lượng ôtô chở khách bán ra trong tháng, cao hơn mức 5,7% của cùng kỳ năm 2025.

Dù vậy, thị trường vẫn do các hãng có lợi thế về quy mô, hệ thống phân phối và khả năng cạnh tranh giá dẫn dắt. Tata Motors dẫn đầu phân khúc ôtô điện trong tháng 9 với 14.791 xe, tiếp theo là Mahindra với 7.780 xe và JSW MG Motor India với 5.242 xe. VinFast xếp sau ba hãng này.

Ấn Độ cũng là thị trường VinFast đầu tư cơ sở sản xuất. Hãng khởi công nhà máy đầu tiên tại bang Tamil Nadu vào tháng 2/2024 và đưa cơ sở này vào hoạt động từ tháng 8/2025. Nhà máy được kỳ vọng hỗ trợ VinFast mở rộng hoạt động tại Ấn Độ và các thị trường quốc tế.

VinFast mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế

Ngoài Ấn Độ, VinFast đang phát triển hoạt động tại một số thị trường châu Á, trong đó có Indonesia và Philippines.

Theo công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 của VinFast, hãng đứng đầu thị trường xe thuần điện tại Philippines, xếp thứ tư tại Ấn Độ và thứ tám tại Indonesia.

Bên cạnh ôtô điện, VinFast cũng lên kế hoạch mở rộng kinh doanh xe máy điện tại Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Các thị trường này có nhu cầu di chuyển bằng xe hai bánh lớn, tạo dư địa để hãng phát triển hệ sinh thái phương tiện điện bên cạnh mảng ôtô.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, VinFast bàn giao 128.662 ôtô điện và 429.175 xe máy điện trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, hãng bàn giao 154.073 ôtô điện trong 8 tháng đầu năm.

Ban lãnh đạo VinFast đang hướng tới mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô điện trong năm 2026. Để hỗ trợ tăng trưởng, hãng kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu giảm 10-15% trong giai đoạn 2026-2027 nhờ các nền tảng xe thế hệ mới và quá trình tối ưu hóa chi phí.

Chi phí đầu tư của VinFast trong năm 2026 dự kiến vượt 1 tỷ USD, giảm trong năm 2027 trước khi tăng trở lại vào năm 2028 do nhu cầu nâng cấp nhà máy.