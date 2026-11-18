Theo thống kê, VinFast VF 3 đạt doanh số 3.960 xe trong tháng 10, tiếp tục đứng đầu top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tuy nhiên, lượng xe bán ra giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm 2026, mẫu xe điện cỡ nhỏ này đạt 46.232 xe, giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng lũy kế.

Đứng thứ 2 là VinFast VF 6 với 3.716 xe, tăng 47,2% so với tháng 10/2025. Kết quả này giúp VF 6 tăng một bậc so với tháng trước, đồng thời vượt qua VF 5/Herio Green và Limo Green. Lũy kế 10 tháng, mẫu SUV điện này đạt 22.742 xe.

VinFast VF 5/Herio Green xếp thứ 3 với 3.706 xe, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số từ đầu năm đạt 34.126 xe, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng lũy kế. Trong khi đó, VinFast VF 2/Minio Green bán được 3.405 xe, đứng thứ 4. Đây là mẫu xe mới nên chưa có số liệu so sánh với cùng kỳ năm trước.

Xe VinFast Limo Green

Ở vị trí thứ 5, VinFast Limo Green đạt 2.957 xe, giảm 28,9% so với tháng 10/2025. Dù doanh số tháng giảm, mẫu MPV điện này vẫn duy trì vị trí thứ 2 về doanh số lũy kế với 42.975 xe sau 10 tháng.

Đáng chú ý, VinFast VF 8 đạt 1.903 xe trong tháng 10, đứng thứ 6. Mẫu MPV 7 chỗ VinFast MPV 7 cũng góp mặt ở vị trí thứ 9 với 1.319 xe. Như vậy, VinFast chiếm toàn bộ 6 vị trí dẫn đầu và có thêm một mẫu xe trong nhóm 10 ô tô bán chạy nhất tháng.

VinFast áp đảo top 10 ô tô bán chạy tháng 10

Ngoài các mẫu xe VinFast, Mazda CX-5 là đại diện có thứ hạng cao nhất của nhóm thương hiệu khác, đứng thứ 7 với 1.617 xe, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng, CX-5 đạt 13.510 xe.

Toyota Yaris Cross xếp thứ 8 với 1.327 xe, giảm 27,6% so với tháng 10/2025. Dù vậy, tổng doanh số từ đầu năm của mẫu SUV này đạt 13.973 xe, cao hơn CX-5 và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng lũy kế.

Khép lại danh sách là Kia Seltos với 1.273 xe, tăng 101,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mẫu xe có mức tăng trưởng theo năm cao nhất trong nhóm 10 mẫu xe được thống kê, đưa Seltos từ vị trí thứ 12 trong tháng 9 lên thứ 10 trong tháng 10/2026.