VinEnergo vận hành 22 MWp điện mặt trời và 45 MWh pin lưu trữ tại Hà Tĩnh

Ngày 28/10/2026, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo công bố chính thức đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có quy mô 22 MWp điện mặt trời và 45 MWh dung lượng lưu trữ, cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất xe điện và pin trong khu vực.

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, đây là dự án đầu tiên của VinEnergo vận hành theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), đánh dấu bước triển khai mô hình kết hợp nguồn điện tái tạo, công nghệ lưu trữ và cung cấp điện cho khách hàng công nghiệp.

Các đơn vị sử dụng điện gồm Công ty Cổ phần Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai, đơn vị sở hữu và vận hành nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES Hà Tĩnh, sở hữu nhà máy sản xuất pin VinES; cùng nhà máy liên doanh sản xuất pin V-G.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đóng điện và bàn giao vận hành cụm dự án điện mặt trời mái nhà của VinEnergo tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, ngày 28/10/2026. Ảnh: VinEnergo

Theo tính toán của VinEnergo, hệ thống dự kiến sản xuất khoảng 39 triệu kWh điện trong năm đầu tiên vận hành. Nguồn điện này được kỳ vọng góp phần giảm hơn 25.000 tấn khí CO₂ mỗi năm, tương đương lượng hấp thụ của hơn 1,13 triệu cây xanh.

Doanh nghiệp cũng ước tính việc chuyển sang sử dụng nguồn điện sạch có thể giúp các đơn vị thụ hưởng tiết kiệm gần 3,5 tỷ đồng chi phí hằng năm, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn điện từ lưới điện quốc gia.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về sản lượng, lượng phát thải cắt giảm và chi phí tiết kiệm hiện mới là dự báo do doanh nghiệp công bố, chưa phải kết quả được xác nhận qua dữ liệu vận hành thực tế.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở việc kết hợp điện mặt trời mái nhà với hệ thống pin lưu trữ dung lượng lớn. Trong khi các tấm quang điện tạo ra điện năng chủ yếu vào ban ngày, hệ thống BESS có thể tích trữ một phần điện năng để sử dụng vào những thời điểm khác, tùy theo phương án vận hành và nhu cầu phụ tải.

Giải pháp này có thể giúp doanh nghiệp sản xuất nâng cao khả năng sử dụng điện mặt trời tại chỗ, hạn chế sự chênh lệch giữa thời điểm phát điện và nhu cầu tiêu thụ. BESS cũng có thể hỗ trợ quản lý công suất và giảm áp lực phụ tải trong một số khung giờ.

Với các nhà máy sản xuất xe và pin có nhu cầu điện lớn, việc kết hợp hai công nghệ mở ra khả năng tối ưu hóa chi phí năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế thực tế còn phụ thuộc vào giá điện, đặc điểm phụ tải, tổn thất lưu trữ và phương án điều độ.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà thuộc dự án của VinEnergo tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, có tổng công suất 22 MWp, kết hợp pin lưu trữ 45 MWh. Ảnh: VinEnergo.

Theo công bố, VinEnergo chưa cung cấp chi tiết giá bán điện theo hợp đồng DPPA, tổng mức đầu tư của hệ thống, công suất sạc xả của BESS hoặc tỷ lệ điện mặt trời được sử dụng trực tiếp so với lượng điện đưa vào lưu trữ. Vì vậy, chưa thể xác định phần chi phí tiết kiệm đến từ nguồn điện mặt trời và phần đóng góp riêng của hệ thống pin lưu trữ.

Đại diện VinEnergo cho biết dự án là tiền đề để doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái năng lượng gồm nguồn điện tái tạo, lưu trữ, phân phối và bán lẻ điện, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các cơ sở công nghiệp.

Ngoài dự án tại Hà Tĩnh, VinEnergo cho biết đang cung cấp giải pháp BESS cho nhiều dự án của Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, với tổng quy mô được công bố hơn 1,1 GWh.

Việc đưa hệ thống tại Vũng Áng vào vận hành tạo thêm trường hợp thực tế để đánh giá mô hình DPPA kết hợp lưu trữ trong khu công nghiệp. Hiệu quả của dự án sẽ cần được kiểm chứng thông qua sản lượng điện đo đếm, khả năng dịch chuyển phụ tải và mức tiết kiệm chi phí sau một thời gian khai thác.