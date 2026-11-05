VinEnergo được chấp thuận đầu tư trạm 220 kV Vũng Áng 2, vốn 456 tỷ đồng

Ngày 4/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo thực hiện dự án xây dựng Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng 2 và đường dây 220 kV đấu nối tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 456 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án nhằm xây dựng hạ tầng truyền tải và phân phối điện, bảo đảm cung cấp điện cho Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, trong đó có Tổ hợp gang thép liên hợp Vũng Áng - VinMetal. Công trình đồng thời hướng tới nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định của hệ thống điện khu vực.

Về quy mô, Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng 2 được thiết kế với hai máy biến áp công suất 250 MVA mỗi máy, sử dụng các cấp điện áp 220/110/22 kV và bố trí 8 ngăn lộ 220 kV. Tổng công suất định mức của hai máy biến áp đạt 500 MVA.

Dự án còn bao gồm tuyến đường dây 220 kV mạch kép dài khoảng 1,65 km, đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đến Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng.

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 4/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận VinEnergo đầu tư dự án Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng 2 và đường dây đấu nối. Nguồn Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh

Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 4,22 ha, trong đó 3,5 ha dành cho trạm biến áp và 0,72 ha phục vụ móng cột đường dây. Ranh giới và diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai.

Theo kế hoạch, VinEnergo phải hoàn thành và đưa công trình vào vận hành trong quý II/2027. Thời hạn hoạt động của dự án được xác định từ ngày chấp thuận nhà đầu tư đến ngày 13/7/2094.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu VinEnergo chủ động cân đối, huy động đủ nguồn vốn, triển khai đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ. Doanh nghiệp phải hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, điện lực, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao chủ trì quản lý nhà nước đối với dự án, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Trước đó, tháng 10/2025, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành đóng điện toàn bộ dự án Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đường dây đấu nối. Trạm Vũng Áng 2 vừa được chấp thuận là dự án riêng, dự kiến kết nối với tuyến truyền tải hiện hữu.

Việc bổ sung hạ tầng điện có ý nghĩa đối với khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Vũng Áng, đặc biệt là tổ hợp gang thép VinMetal.

Tuy nhiên, Quyết định số 50/QĐ-UBND mới xác nhận việc chấp thuận nhà đầu tư. Khoản vốn 456 tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự kiến, chưa phản ánh số vốn thực tế đã huy động hoặc giải ngân. Tiến độ hoàn thành trong quý II/2027 còn phụ thuộc vào quá trình thực hiện thủ tục, bố trí vốn, thi công và đấu nối hệ thống điện.