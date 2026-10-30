Vincom Retail (VRE): Báo lãi 9 tháng đạt 4.737 tỷ đồng, hoàn thành 88% chỉ tiêu năm 2026

Doanh thu cho thuê dẫn dắt tăng trưởng và biên lợi nhuận mở rộng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sự bứt phá này chủ yếu xuất phát từ hoạt động kinh doanh cốt lõi khi doanh thu từ mảng cho thuê và các dịch vụ liên quan mang về 2.285 tỷ đồng, đóng góp tới hơn 96% tổng doanh thu và ghi nhận mức tăng 7,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của riêng quý III đạt 1.522 tỷ đồng, tăng 10,6%. Đáng chú ý, nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường được ghi nhận trong mục thu nhập khác vào quý III năm 2025, mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thực tế của doanh nghiệp lên tới 25,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vincom Retail mang về tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.041 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 4.737 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 25,1%. Với kết quả đạt được, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế trong 3 quý đầu năm của Vincom Retail đã hoàn thành tương ứng 72% và 88% kế hoạch kinh doanh đề ra cho cả năm 2026. Doanh thu điều chỉnh này đã được cộng thêm doanh thu chuyển nhượng bất động sản đầu tư trong quý I năm 2026 để phản ánh chính xác tiến độ so với kế hoạch ban đầu.

Khai trương trung tâm thương mại mới và đẩy mạnh trải nghiệm thu hút khách hàng

Bước sang quý III năm 2026, Vincom Retail đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khi chính thức khai trương Vincom Plaza Đan Phượng. Đây là trung tâm thương mại hiện đại đầu tiên tọa lạc tại khu vực này và ghi nhận tỷ lệ lấp đầy đạt 100% ngay khi vừa đi vào hoạt động. Dự án được thiết kế với không gian kiến trúc lấy cảm hứng từ diều sáo truyền thống Bá Dương Nội, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm mua sắm hiện đại và bản sắc văn hóa địa phương. Hiệu ứng từ điểm đến bán lẻ mới tại khu vực phía Tây Hà Nội thể hiện rõ nét qua lưu lượng khách, khi Vincom Plaza Đan Phượng đón trung bình 25.000 lượt khách mỗi ngày trong ba ngày khai trương đầu tiên. Sự kiện này tiếp tục củng cố vị thế dẫn dắt thị trường của Vincom Retail về quy mô hệ thống, độ phủ cũng như chất lượng các điểm đến bán lẻ trên toàn quốc.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, Vincom Retail liên tục tổ chức các chiến dịch tiếp thị và sự kiện trải nghiệm xuyên suốt nhằm thúc đẩy lượng khách đến tham quan và mua sắm tại các trung tâm thương mại. Nổi bật trong quý III là các chuỗi sự kiện quy mô lớn như chương trình "Tự hào Sao Việt" chào mừng 81 năm Quốc khánh, lễ hội Trung thu "Vincom Moonifest" và triển lãm nghệ thuật cấp quốc gia tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom.

Các trung tâm thương mại trọng điểm cũng đẩy mạnh hợp tác với hàng loạt thương hiệu quốc tế. Điển hình, Vincom Center Bà Triệu mang đến các trải nghiệm mua sắm kết hợp cùng YSL Beauty, Gucci Beauty, Dyson, trong khi Vincom Center Đồng Khởi tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm thương hiệu Zara hiện diện tại thị trường Việt Nam. Những chiến lược kích cầu đa dạng này đã góp phần duy trì sức hút ổn định trên toàn hệ thống. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống trung tâm thương mại của Vincom Retail đón 171,1 triệu lượt khách tham quan, tăng 8,5%, và các khu phố thương mại ghi nhận 20,4 triệu lượt khách, tăng 14,5% so với cùng kỳ.