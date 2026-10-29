Vincom Retail báo lãi tăng 25% sau 9 tháng, nắm giữ hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu

Trung tâm thương mại Vincom Plaza Lê Thánh Tông, Hải Phòng. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) ngày 29/10 công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY). Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 7,6% YoY.

Trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp công ty đạt hơn 1.221 tỷ đồng, tăng 7% YoY. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 50,5% của quý 3/2025 lên 51,4%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về gần 936 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% YoY. Nguồn thu chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay và đặt cọc với 883 tỷ đồng, tăng 10% YoY. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận 53 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản thu này.

Ngược chiều, các khoản chi phí của VRE trong quý này đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính giảm gần 41% YoY xuống 208 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 40 tỷ đồng và 81 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 15% và 14% YoY.

Ngoài ra, thu nhập khác đạt 74 tỷ đồng, giảm 73% YoY, chủ yếu do nguồn thu từ bồi thường hợp đồng giảm.

Kết thúc quý 3, Vincom Retail báo lãi sau thuế 1.522 tỷ đồng, tăng gần 11% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu thuần hợp nhất của VRE đạt 7.041 tỷ đồng, tăng 8% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 4.737 tỷ đồng, tăng 25% YoY.

So với mục tiêu lãi sau thuế năm 2026 ở mức 5.375 tỷ đồng, được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành 88% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 3/4 chặng đường.

Về vận hành, 9 tháng đầu năm, tổng diện tích sàn bán lẻ (GFA) đạt 1,94 triệu m2, tăng 4,9% YoY. Tỷ lệ lấp đầy toàn hệ thống đạt 88,8%, tăng 1,8 điểm phần trăm YoY.

Đáng chú ý, Vincom Plaza Đan Phượng, trung tâm thương mại mới khai trương trong quý 3/2026, đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 100%.

Lượng khách đến hệ thống cũng tăng trong kỳ. Các trung tâm thương mại Vincom đón hơn 171 triệu lượt khách, tăng 8,5% YoY; trong khi các khu phố thương mại đón 20,4 triệu lượt khách, tăng 14,5% YoY.

Nắm giữ hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu tại Sacombank

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VRE ở mức 62.416 tỷ đồng, tăng 2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn đạt gần 53.518 tỷ đồng, chiếm khoảng 86% tổng tài sản.

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, phần lớn là bất động sản đầu tư với 27.163 tỷ đồng và các tài sản dài hạn khác đạt 25.828 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tài sản dài hạn khác bao gồm tiền đặt cọc cho bên liên quan và đối tác để nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, cũng như các khoản phục vụ hợp tác đầu tư, kinh doanh cấu phần trung tâm thương mại. Lãi suất của các khoản đặt cọc được công bố ở mức 12%/năm.

Ở nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt gần 2.775 tỷ đồng, giảm khoảng 37% so với đầu năm. Phần lớn số dư là tiền gửi ngân hàng.

Trái lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 133 tỷ đồng đầu năm lên khoảng 2.340 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản đầu tư trái phiếu gần 2.203 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), được VRE nắm giữ với mục đích kinh doanh.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Vincom Retail ở mức 11.583 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 27%, còn 3.785 tỷ đồng; nợ dài hạn không biến động nhiều, ở mức 7.797 tỷ đồng.

Dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt khoảng 6.360 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 6.401 tỷ đồng hồi đầu năm. Các khoản vay chủ yếu đến từ Techcombank và Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore.