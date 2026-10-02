Vinatex vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 sau 9 tháng

Vinatex ước đạt lợi nhuận trước thuế 1.470 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 41% so với cùng kỳ. Ảnh: Vinatex

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã: VGT) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 và định hướng kế hoạch năm 2027.

Doanh thu hợp nhất 9 tháng ước đạt 15.501 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thực hiện hơn 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025, vượt khoảng 7% kế hoạch cả năm (1.380 tỷ đồng).

Đối với công ty mẹ, doanh thu ước đạt 1.598 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước gần 337 tỷ đồng, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước và vượt gần 30% kế hoạch năm.

Trong kết quả 9 tháng, ngành sợi là điểm sáng về tăng trưởng với doanh thu đạt 6.661 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 381,8 tỷ đồng, tăng 168,1% so với 9 tháng năm 2025, tương đương 152,1% kế hoạch năm.

Kết quả cải thiện diễn ra trên diện rộng khi cả 12/12 đơn vị sợi đều nâng cao hiệu quả hoạt động và có lợi nhuận dương trong 9 tháng năm 2026.

Theo Vinatex, tính sẵn sàng cao của hệ thống sợi kết hợp với năng lực quản trị tốt đã giúp các đơn vị tận dụng lợi thế chênh lệch giữa giá bán và giá nguyên liệu, tối ưu hóa lợi nhuận. Riêng cải thiện quản trị sản xuất đóng góp thêm khoảng 27% lợi nhuận.

Tuy nhiên, hiệu quả giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều. Lợi thế về biên giá bán – giá nguyên liệu cũng được đánh giá khó có thể lặp lại.

Trong khi ngành sợi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, ngành may tiếp tục là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex. Doanh thu hợp nhất 9 tháng của ngành đạt 5.853 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 679,2 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận trước thuế đạt 11,6%, cao hơn mức 10% trong kế hoạch năm. Dù vậy, biên lợi nhuận giữa các đơn vị vẫn có sự chênh lệch. Xu hướng chung là doanh thu tiếp tục tăng nhưng biên lợi nhuận giảm liên tục, phản ánh áp lực từ đơn giá, chi phí và hiệu quả quản trị sản xuất khi thực hiện những đơn hàng khó, nhỏ lẻ.

Tình hình kinh doanh tại Tập đoàn Vinatex 9 tháng năm 2026. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Những áp lực về biên lợi nhuận và khả năng duy trì lợi thế thị trường là các vấn đề Vinatex phải tính đến khi xây dựng kế hoạch năm 2027.

Vinatex dự báo dư địa tăng trưởng thị trường không còn lớn, trong khi chi phí lao động, chi phí vốn cùng yêu cầu về năng suất, chất lượng ngày càng tăng. Tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, tập trung vào năng lực sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi và giảm phụ thuộc vào những yếu tố biến động thị trường khó lặp lại.

Đối với công ty mẹ, Vinatex định hướng nâng cao năng lực tự chủ tài chính, cân đối nguồn thu – chi để tự chủ nguồn vốn, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào cổ tức từ các đơn vị thành viên.