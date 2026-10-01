Vinatex lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 40%

Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất sợi tại nhà máy. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Đại diện Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, 9 tháng năm 2026 doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 15.501 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm và tăng 6,8% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch năm, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với Công ty Mẹ Vinatex, doanh thu ước thực hiện 9 tháng đạt 1.598 tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 336,6 tỷ đồng, bằng 129,5% kế hoạch năm và tăng 218,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu, ngành sợi là điểm sáng nổi bật trong kết quả 9 tháng. Doanh thu ngành đạt 6.661 tỷ đồng, bằng 78,1% kế hoạch năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 381,8 tỷ đồng, hoàn thành 152,1% kế hoạch năm, tăng 168,1% so với 9 tháng năm 2025. Kết quả tích cực diễn ra trên diện rộng khi 12/12 đơn vị sợi đều cải thiện hiệu quả, có lợi nhuận dương trong 9 tháng năm 2026.

Kết quả này đến từ tính sẵn sàng cao của hệ thống sợi kết hợp với năng lực quản trị tốt, giúp các đơn vị tận dụng lợi thế về biên giá bán – giá nguyên liệu và tối ưu hóa lợi nhuận. Cải thiện về quản trị sản xuất đóng góp thêm khoảng 27% lợi nhuận. Tuy nhiên, hiệu quả giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều và lợi thế về biên giá bán – giá nguyên liệu được đánh giá khó có thể lặp lại. Ngành may tiếp tục giữ vị thế là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex.

Trong 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 5.853 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 679,2 tỷ đồng; Biên lợi nhuận trước thuế đạt 11,6%, cao hơn kế hoạch năm là 10%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giữa các đơn vị không đồng đều. Xu hướng chung cho thấy doanh thu vẫn tăng nhưng biên lợi nhuận giảm liên tục, phản ánh áp lực từ đơn giá, chi phí và hiệu quả quản trị sản xuất đối với những đơn hàng khó, nhỏ lẻ.

Sang quý IV/2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam Cao Hữu Hiếu yêu cầu các đơn vị trước hết phải giữ vững thành quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời quản trị tốt các tình huống phát sinh trong những tháng cuối năm để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu chỉ đạo, Ban Sản xuất kinh doanh Sợi và Ban Sản xuất kinh doanh May hoàn thành việc đánh giá hệ thống làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2027. Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ chính sách thuế quan của Mỹ cùng diễn biến thị trường để cập nhật liên tục các giả định đầu vào. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026–2030 của từng ngành, xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2027, hoàn thành Dashboard quản trị phục vụ điều hành chủ động và triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn lực lao động cho năm tới.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam Lê Tiến Trường cho biết, bước sang năm 2027, môi trường sản xuất kinh doanh dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Dư địa tăng trưởng của thị trường không còn lớn, trong khi các khoản chi phí lao động, chi phí vốn cùng yêu cầu về năng suất và chất lượng ngày càng gia tăng.

Trước tình hình đó, ông Lê Tiến Trường yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch năm 2027 phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc thận trọng trong dự báo, chủ động trong kịch bản ứng phó và quyết liệt nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng thực chất, bền vững.

Theo Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường, một trong những bài toán lớn của năm 2027 là sự dịch chuyển rõ nét trong cấu trúc các nguồn lực. Trong điều kiện lao động ngày càng khan hiếm, chi phí nhân công có xu hướng tăng, lãi suất và chi phí vốn chịu áp lực, phương thức tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô lao động sẽ không còn phù hợp. Năng suất lao động, hiệu suất sử dụng vốn và chất lượng thị trường phải trở thành những biến số trọng yếu trong điều hành.

Theo đó, Tập đoàn cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý nguồn lực theo quy mô sang quản trị hiệu quả trên từng đơn vị nguồn lực khan hiếm. Với ngành May, trọng tâm là nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi giờ lao động, lựa chọn cơ cấu khách hàng và đơn hàng phù hợp, đồng thời quản trị chặt chẽ biên lợi nhuận.

Với ngành sợi, cần bố trí hợp lý nhân sự làm ca ngày với ca đêm khi vận hành sản xuất 3 ca, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo có sự thay đổi căn bản, phân hóa rõ ràng thu nhập cho người lao động làm ca đêm với ca ngày, tối ưu tổ chức sản xuất, giảm phụ thuộc vào lao động ở những khâu có khả năng tự động hóa và duy trì hiệu quả trong điều kiện lợi thế thị trường không còn thuận lợi như năm 2026.

Vinatex đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2027. Tập đoàn tập trung tạo lập năng lực sinh lời bền vững từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, giảm tối đa sự phụ thuộc vào các yếu tố biến động thị trường khó lặp lại. Đối với Công ty Mẹ, nhiệm vụ xuyên suốt được xác định là nâng cao năng lực tự chủ tài chính, cân đối nguồn thu chi để tự chủ nguồn vốn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cổ tức thu về từ các đơn vị thành viên.