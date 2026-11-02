Vinatex ghi nhận gần 1.473 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng

Vinatex vượt 6,7% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), quý III/2026, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.296 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 780 tỷ đồng, tăng 30,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 540 tỷ đồng, tăng 43%. Đây là quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận trước thuế của Vinatex duy trì trên 500 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, ngành Sợi ghi nhận doanh thu 6.661 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ và bằng 78,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 381,8 tỷ đồng, tăng 168,1%, hoàn thành 152,1% kế hoạch. Đáng chú ý, cả 12 đơn vị Sợi đều có lợi nhuận dương và cải thiện hiệu quả so với cùng kỳ. Theo đánh giá tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, cải thiện quản trị sản xuất đóng góp thêm khoảng 27% lợi nhuận của ngành.

Trong khi đó, ngành May tiếp tục là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex. Doanh thu hợp nhất ngành đạt 5.853 tỷ đồng, tăng 2,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 679,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận trước thuế đạt 11,6%, cao hơn mức kế hoạch năm là 10%.

Bên cạnh hai lĩnh vực sản xuất chủ lực, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 454 tỷ đồng, tương đương 31% lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng tài sản của Vinatex đạt hơn 21.111 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3%; vốn chủ sở hữu đạt 11.182,3 tỷ đồng, tăng khoảng 1.096 tỷ đồng.

Trong quý IV/2026, lãnh đạo Vinatex yêu cầu các đơn vị tập trung giữ vững kết quả 9 tháng, quản trị các tình huống phát sinh để tối ưu hiệu quả, đồng thời chuẩn bị cho năm 2027.

Các ban sản xuất kinh doanh Sợi và May tiếp tục hoàn thành đánh giá hệ thống làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm tới; theo dõi sát chính sách thuế quan của Mỹ và diễn biến thị trường để cập nhật các giả định đầu vào.