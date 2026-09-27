Vinatex dự kiến 9 tháng năm 2026 vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết trong 9 tháng năm 2026, Tập đoàn tiếp tục giữ đà tăng trưởng với doanh thu hợp nhất dự kiến tăng khoảng 7,3%, lợi nhuận trước thuế tăng 37,8% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong bối cảnh thị trường dệt may thế giới còn nhiều biến động, Vinatex ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả và khả năng thích ứng của các đơn vị thành viên, với biên lợi nhuận trước thuế nâng từ 7,4% lên 9,5%.

Với ngành sợi là điểm sáng nổi bật khi doanh thu tăng 18,8% và lợi nhuận tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Ngành khăn duy trì tăng trưởng với doanh thu tăng 19,4%, lợi nhuận tăng 37,3%. Ngành dệt – nhuộm có hiệu quả cải thiện mạnh. Riêng ngành may, doanh thu giữ mức tăng 3,9% nhưng chịu sức ép lớn về biên lợi nhuận do cạnh tranh giá gay gắt, đơn hàng nhỏ lẻ và yêu cầu thời gian giao hàng nhanh.

Tín hiệu tích cực là thị trường xuất khẩu của Vinatex vẫn duy trì ổn định. Ngành may cơ bản đã bảo đảm đơn hàng đến hết quý IV/2026, một số đơn vị thành viên đã có đơn hàng cho đầu năm 2027.

Cụ thể tại các đơn vị thành viên, Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May miền Nam (VSC) đã đủ đơn hàng đến hết quý IV/2026. Tổng Công ty May 10 bảo đảm việc làm đến hết tháng 11/2026 và dự kiến đủ đơn hàng chủ lực đến hết năm. Tổng Công ty May Nhà Bè và Công ty Cổ phần Dệt May Huế cũng đã bảo đảm kế hoạch sản xuất đến hết năm 2026.

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, dù kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn khả quan, nhưng từ nay đến cuối năm thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá bông và xơ biến động mạnh; tỷ giá VND/USD có xu hướng tăng; nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ và EU thu hẹp; chi phí logistics cùng nguyên phụ liệu gia tăng làm thu hẹp biên lợi nhuận. Bên cạnh đó là các yêu cầu khắt khe về xuất xứ, quy định phòng vệ thương mại, cùng sức ép cạnh tranh gia tăng từ Bangladesh, Trung Quốc và các quốc gia sản xuất khác.

Trên thực tế, các doanh nghiệp thuộc Vinatex đang đối mặt với nhiều khó khăn như việc đăng ký container vận chuyển gặp áp lực thời gian, khách hàng kéo giãn thời gian giao hàng từ 1,5 đến 2 tháng hoặc chuyển hướng sang các dòng sản phẩm thời trang phức tạp. Trước sức ép đàm phán giảm giá từ đối tác, các đơn vị như may Nhà Bè hay May 10 kiên định giữ mức giá đã thiết lập để bảo vệ giá trị sản phẩm.

Nhìn sang năm 2027, Vinatex dự báo triển vọng thị trường sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn khi kế hoạch đặt hàng từ các đối tác truyền thống còn mờ nhạt và tâm lý thị trường rất thận trọng. Áp lực từ chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu dư thừa của Trung Quốc cùng việc các thị trường G7 siết chặt tiêu chuẩn về nguồn gốc, môi trường và lao động sẽ khiến lợi thế giai đoạn 2027–2028 nghiêng về các doanh nghiệp kiểm soát được xuất xứ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và minh bạch chuỗi cung ứng.

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam Lê Tiến Trường yêu cầu, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo toàn hệ thống chuyển trọng tâm từ tăng trưởng quy mô sang nâng cao hiệu quả, cải thiện biên lợi nhuận và chất lượng tăng trưởng. Các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, công nợ, tồn kho; nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí; hoàn thành kế hoạch đầu tư trung hạn 2026–2030 và chủ động xây dựng các kịch bản điều hành cho năm 2027.

Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh, ngành sợi, cần bám sát diễn biến giá bông, kiểm soát chặt chất lượng nguyên liệu, hạn chế mua các loại bông chất lượng thấp có thể ảnh hưởng đến sản phẩm và khách hàng. Đồng thời, đa dạng hóa khách hàng, không phụ thuộc vào một thị trường, hay một vài khách hàng chủ lực; với ngành may, trọng tâm là cải thiện biên lợi nhuận. Các doanh nghiệp cần rà soát lại mô hình sản xuất, cơ cấu khách hàng, cơ cấu mặt hàng và phương thức kinh doanh. Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa đồng tiền thanh toán xuất nhập khẩu; Trong công tác tài chính, từng bước giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, tăng huy động từ vốn chủ sở hữu, đối tác và khách hàng lớn nhằm giảm chi phí vốn và nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vinatex xác định ổn định lực lượng lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị thành viên được chỉ đạo cải thiện điều kiện làm việc, giảm tình trạng tăng ca kéo dài nhằm giữ chân lao động tay nghề cao, đồng thời trích lập quỹ khen thưởng chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán 2027, tạo nền tảng vững chắc sẵn sàng ứng phó với biến động thị trường.