Vinatex đạt doanh thu hơn 15,5 nghìn tỷ đồng

Sản xuất hàng may mặc tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Ngày 2/10, lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, doanh thu hợp nhất của đơn vị trong 9 tháng đạt 15.501 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm, tăng 6,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch năm, tăng 40,7% so cùng kỳ năm 2025. Đối với công ty mẹ Vinatex, doanh thu 9 tháng đạt 1.598 tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 336,6 tỷ đồng, bằng 129,5% kế hoạch năm, tăng 218,7% so cùng kỳ năm 2025.

Ngành sợi là điểm sáng nổi bật với doanh thu 6.661 tỷ đồng, bằng 78,1% kế hoạch, tăng 15,9%; lợi nhuận 381,8 tỷ đồng, hoàn thành 152,1% kế hoạch năm, tăng 168,1% so cùng kỳ năm 2025. Kết quả tích cực diễn ra trên diện rộng khi 12/12 đơn vị sợi đều cải thiện hiệu quả, có lợi nhuận dương trong 9 tháng năm 2026.

“Kết quả này đến từ tính sẵn sàng cao của hệ thống sợi kết hợp với năng lực quản trị tốt, giúp các đơn vị tận dụng lợi thế về biên giá bán - giá nguyên liệu và tối ưu hóa lợi nhuận. Cải thiện về quản trị sản xuất đóng góp thêm khoảng 27% lợi nhuận. Tuy nhiên, hiệu quả giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều và lợi thế về biên giá bán - giá nguyên liệu được đánh giá khó có thể lặp lại”, lãnh đạo Vinatex nhấn mạnh.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Lãnh đạo Vinatex thông tin thêm, ngành may tiếp tục giữ vị thế là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho đơn vị. Trong 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 5.853 tỷ đồng, tăng 2,7% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 679,2 tỷ đồng; biên lợi nhuận trước thuế đạt 11,6%, cao hơn kế hoạch năm là 10%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giữa các đơn vị không đồng đều. Xu hướng chung cho thấy doanh thu vẫn tăng nhưng biên lợi nhuận giảm liên tục, phản ánh áp lực từ đơn giá, chi phí và hiệu quả quản trị sản xuất đối với những đơn hàng khó, nhỏ lẻ.

Theo Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu, những tháng cuối năm, các đơn vị phải giữ vững những thành quả đạt được, quản trị tốt các tình huống phát sinh trong quý IV để tối ưu hóa hiệu quả. Song song với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, tập đoàn tập trung chuẩn bị tốt cho năm 2027. Ban sản xuất kinh doanh sợi và Ban sản xuất kinh doanh may tiếp tục hoàn thành đánh giá hệ thống để làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2027; theo dõi chặt chẽ các chính sách thuế quan Mỹ và diễn biến thị trường, cập nhật các giả định đầu vào phục vụ xây dựng kế hoạch. Vinatex đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư trung hạn 2026-2030 của từng ngành, trong đó xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex Lê Tiến Trường nhấn mạnh, bước sang năm 2027, môi trường sản xuất kinh doanh dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Dư địa tăng trưởng của thị trường không lớn, trong khi chi phí lao động, chi phí vốn và yêu cầu về năng suất, chất lượng ngày càng gia tăng. Vì vậy, kế hoạch năm 2027 cần được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng trong dự báo, chủ động trong kịch bản và quyết liệt trong nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng thực chất và bền vững.

Sản xuất hàng may mặc tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2026 và loại trừ những yếu tố thuận lợi mang tính thời điểm, tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2027. Quan trọng hơn, kế hoạch không chỉ hướng tới một con số tăng trưởng, mà phải tạo được năng lực sinh lời bền vững từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, hạn chế phụ thuộc vào những yếu tố thị trường khó lặp lại. Đối với công ty mẹ, yêu cầu xuyên suốt là nâng cao năng lực tự chủ tài chính, cân đối nguồn thu-chi để tự hoạch định được nguồn tài chính, giảm phụ thuộc vào cổ tức thu về từ các đơn vị thành viên.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex Lê Tiến Trường, một trong những bài toán lớn của năm 2027 là sự dịch chuyển rõ nét trong cấu trúc các nguồn lực. Trong điều kiện lao động ngày càng khan hiếm, chi phí nhân công có xu hướng tăng, lãi suất và chi phí vốn chịu áp lực, phương thức tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô lao động sẽ không còn phù hợp. Năng suất lao động, hiệu suất sử dụng vốn và chất lượng thị trường phải trở thành những biến số trọng yếu trong điều hành.

Theo đó, tập đoàn cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý nguồn lực theo quy mô sang quản trị hiệu quả trên từng đơn vị nguồn lực khan hiếm. Với ngành may, trọng tâm là nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi giờ lao động, lựa chọn cơ cấu khách hàng và đơn hàng phù hợp, đồng thời quản trị chặt chẽ biên lợi nhuận. Với ngành sợi, cần bố trí hợp lý nhân sự làm ca ngày với ca đêm khi vận hành sản xuất 3 ca, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm có sự thay đổi căn bản, phân hóa rõ ràng thu nhập cho người lao động làm ca đêm với ca ngày, tối ưu tổ chức sản xuất, giảm phụ thuộc vào lao động ở những khâu có khả năng tự động hóa và duy trì hiệu quả trong điều kiện lợi thế thị trường không còn thuận lợi như năm 2026.

“Đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới cũng cần đi sâu hơn vào mô hình tổ chức, quy trình vận hành và hệ thống công cụ, chỉ số quản trị, thay vì chỉ tập trung vào đổi mới thiết bị hay công nghệ. Mỗi giải pháp đổi mới phải trả lời được bài toán cụ thể về năng suất, chi phí, tốc độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực...”, ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh.