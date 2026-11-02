Vinatex chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm trước thời hạn một quý

Ngành sợi trở thành điểm sáng bứt phá khi mang về 6.661 tỷ đồng doanh thu và 381,8 tỷ đồng lợi nhuận. Ảnh: Song Hà.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng năm 2026 với những con số ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.797 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng lớn nhất không nằm ở quy mô doanh thu mà hiện rõ ở hiệu quả khai thác dòng vốn và chi phí. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn đã chạm mốc gần 1.473 tỷ đồng, bứt phá 41% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này giúp doanh nghiệp vượt 6,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỐT LÕI

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục duy trì đà vượt xa tốc độ tăng doanh thu. Riêng trong quý 3/2026, lợi nhuận gộp tăng nhanh gấp hơn 6 lần tốc độ tăng doanh thu, đạt 780 tỷ đồng và ghi nhận quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận trước thuế vượt mốc 500 tỷ đồng (540 tỷ đồng).

Việc kiểm soát tốt giá vốn hàng bán chỉ tăng 5,5% đã nới rộng biên lợi nhuận gộp từ 12,9% lên 14,6%. Sự cải thiện này phản ánh năng lực tối ưu hóa chi phí sản xuất, giúp mỗi đồng doanh thu sinh lời cao hơn, khẳng định chất lượng tăng trưởng đi vào chiều sâu của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Sự bứt phá tổng thể của Tập đoàn ghi nhận đóng góp quan trọng từ hai mắt xích sản xuất chủ lực là sợi và may. Ngành sợi thực sự trở thành điểm sáng bứt phá khi mang về 6.661 tỷ đồng doanh thu và 381,8 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng lần lượt 15,9% và 168,1% so với cùng kỳ.

Toàn bộ 12 đơn vị trong khối Sợi đều ghi nhận lợi nhuận dương. Sự cải thiện trong công tác quản trị sản xuất, nâng cao hiệu suất thiết bị và linh hoạt nắm bắt biên giá bán – giá nguyên liệu đã đóng góp tới 27% tổng lợi nhuận của toàn ngành.

Bên cạnh đà tăng mạnh của khối sợi, ngành may tiếp tục giữ vững vị thế là trụ cột đóng góp lợi nhuận lớn nhất hệ thống. Doanh thu hợp nhất của khối may đạt 5.853 tỷ đồng, mang lại 679,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế với biên lợi nhuận đạt 11,6%, cao hơn 10% so với kế hoạch năm.

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh xuất khẩu gay gắt và chi phí lao động gia tăng, ngành may vẫn chứng tỏ sức bền nhờ việc chú trọng nâng cao giá trị tạo ra trên từng giờ lao động và cơ cấu lại khách hàng.

Ngành may tiếp tục giữ vững vị thế là trụ cột đóng góp lợi nhuận lớn nhất hệ thống - Ảnh: Song Hà.

Đồng thời, hệ thống các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phụ trợ vững chắc khi đóng góp gần 454 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất, chiếm tỷ trọng 31%. Nguồn thu này vừa mang lại sự ổn định dòng tiền, vừa giúp đa dạng hóa rủi ro cho toàn hệ thống.

CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH TỐI ƯU VÀ SỨC KHỎE DÒNG TIỀN

Không chỉ "gặt hái quả ngọt" ở khâu sản xuất, bức tranh tài chính của Vinatex còn ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ từ công tác quản trị dòng tiền và chi phí vốn. Doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt 285,1 tỷ đồng, tăng 17,9%, trong khi chi phí tài chính giảm sâu gần 20%, xuống còn 263,4 tỷ đồng. Sự đảo chiều này đưa chênh lệch thu – chi tài chính từ mức âm 86,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái sang trạng thái dương 21,7 tỷ đồng, tạo thêm khoảng trống lợi nhuận đáng kể.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm hiệu quả khi tỷ lệ trên doanh thu thuần giảm từ 8,26% xuống còn 8,04%. Khả năng mở rộng quy mô kinh doanh mà không làm phình to bộ máy quản lý đã giúp Tập đoàn tận dụng triệt để lợi thế kinh tế theo quy mô. Nhờ sự kết hợp nhịp nhàng giữa hoạt động cốt lõi và tài chính, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bứt phá 40,5%, đạt 1.442,9 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản và dòng tiền của doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.132,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Công tác quản trị vốn lưu động được thắt chặt thông qua việc giải phóng hàng tồn kho, giảm gần 666 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% so với đầu năm. Nhờ dòng tiền kinh doanh dồi dào, Tập đoàn chủ động thu hẹp nợ vay và nợ thuê tài chính thêm 922 tỷ đồng, đưa dư nợ xuống còn 5.856,4 tỷ đồng, qua đó giảm nhẹ áp lực thanh toán và tăng tính chủ động trong cân đối vốn.

Tính đến cuối quý 3/2026, tổng tài sản Vinatex vượt mốc 21.111 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng thêm gần 1.096 tỷ đồng, đạt 11.182,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.973,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông Công ty Mẹ đạt 886,3 tỷ đồng, tăng trưởng 53,3%, minh chứng cho việc đà tăng trưởng không chỉ nằm ở con số hợp nhất mà thực sự mang lại giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư.

Thành công trong 9 tháng năm 2026 chính là minh chứng rõ nét cho năng lực điều hành linh hoạt và chiến lược phát triển đúng đắn của Vinatex. Việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính trước thời hạn giúp Tập đoàn giảm bớt áp lực trong quý cuối năm, chủ động điều chỉnh nhịp độ sản xuất và tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng vận hành.

Sự cộng hưởng giữa đà tăng trưởng của ngành sợi, sự ổn định của ngành may, cùng năng lực quản trị tài chính chặt chẽ đã tạo dựng một nền tảng nội lực vững chắc. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để Vinatex tiếp tục vượt qua những biến động của thị trường toàn cầu, củng cố vị thế thế tiên phong và hướng tới chu kỳ phát triển bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.