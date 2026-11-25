Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 do Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức chiều ngày 25/11 tại Hà Nội. (Ảnh: MINH DŨNG)

Theo đó, một trong những yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa thành nhiệm vụ và kết quả thực chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Gắn công tác xây dựng đảng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Năm 2026, Vinataba triển khai nhiệm vụ trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều biến động. Áp lực từ tỷ giá, giá nguyên liệu, năng lượng và chi phí vận tải tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất.

Trong khi đó, tình trạng thuốc lá nhập lậu, cạnh tranh thị trường và những thay đổi trong chính sách quản lý tiếp tục đặt ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá từ năm 2027 đòi hỏi Vinataba phải chủ động xây dựng phương án thích ứng.

Cùng với những thách thức về kinh tế, năm qua cũng ghi dấu sự thay đổi đáng kể trong mô hình tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba Trần Thị Hoàng Mai, Đảng ủy Vinataba đã hoàn thành chuyển giao 19/19 tổ chức đảng với 1.271 đảng viên về trực thuộc 12 cấp ủy địa phương; đồng thời kiện toàn Ban Chấp hành gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, hoàn thiện quy chế làm việc và triển khai mô hình thí điểm theo quy định.

Công tác xây dựng đảng tiếp tục được triển khai gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và năng lực tổ chức thực hiện. Trong năm 2026, toàn Đảng bộ tổ chức 8 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận với tỷ lệ tham gia đạt hơn 97%. Đến ngày 20/11, Đảng ủy Vinataba đã phổ biến, quán triệt 638 văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành 114 văn bản cụ thể hóa để tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, Đảng bộ Vinataba kết nạp 22 đảng viên mới, đạt 122% chỉ tiêu; tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho hơn 100 lượt cán bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên và ứng dụng nền tảng số trong hoạt động Đảng từng bước được cải thiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba Trần Thị Hoàng Mai báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng ủy Vinataba. (Ảnh: MINH DŨNG)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba Trần Thị Hoàng Mai cũng cho biết thêm, việc gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ chuyên môn cũng được thể hiện qua kết quả sản xuất, kinh doanh. Không chỉ đóng góp vào kết quả chung của doanh nghiệp và ngân sách nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định còn tạo cơ sở duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2026 ước đạt 29,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm trước. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đạt hơn 10 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy việc lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Đảng ủy, gắn trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã góp phần củng cố nội lực, tạo sự đồng thuận tại Vinataba.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực tăng trưởng trong năm 2027

Bước sang năm 2027, yêu cầu đặt ra đối với Vinataba không chỉ là duy trì kết quả đã đạt được mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, chủ động ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Trong đó, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá từ ngày 1/1/2027 được xác định là một trong những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Trước yêu cầu này, Đảng bộ Vinataba xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và gắn công tác xây dựng đảng với chiến lược phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khai thác tốt hơn nguồn lực hiện có để duy trì khả năng cạnh tranh.

Về dài hạn, Vinataba tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả đầu tư. Trọng tâm là triển khai kế hoạch cơ cấu lại vốn đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn giai đoạn 2026-2030, gắn với thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tiếp tục theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cũng được đặt ra song song với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: MINH DŨNG)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao và dành sự ghi nhận đặc biệt về những kết quả ấn tượng mà Đảng ủy Vinataba đạt được trong năm 2026.

Đồng thời yêu cầu, Đảng ủy Vinataba tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển đã được giao. Thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với Nhà nước, với người lao động và cộng đồng.

Qua đó, góp phần ổn định, duy trì hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, duy trì việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, qua theo dõi và nghiên cứu báo cáo, có thể thấy công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Vinataba được triển khai toàn diện, có kỷ cương và ngày càng đi vào thực chất. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng công việc đã hoàn thành mà là tinh thần trách nhiệm tính chủ động và phương pháp tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp.

Trước hết, Đảng ủy Vinataba đã duy trì nghiêm túc chế độ làm việc, thực hiện đầy đủ các quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thông tin; chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo văn bản của cấp trên theo yêu cầu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các báo cáo sơ kết, tổng kết và triển khai các nhiệm vụ được giao.

Xác định các năm tới sẽ có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do mức thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá điếu tăng lên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan yêu cầu, Đảng bộ Vinataba tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị, hỗ trợ quá trình ra quyết định và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của Vinataba. Bên cạnh các nhiệm vụ về tổ chức, quản trị và sản xuất, kinh doanh, Vinataba cũng cần phát huy công tác dân vận, vai trò của các tổ chức đoàn thể và trách nhiệm chăm lo người lao động.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người lao động cần được gắn với các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Hồ Lê Nghĩa phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: MINH DŨNG)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Hồ Lê Nghĩa cho biết, Đảng bộ Vinataba xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, gắn với điều kiện thực tiễn của Vinataba.

Trong đó, tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu; chủ động đánh giá tác động, triển khai giải pháp ứng phó với việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá từ ngày 1/1/2027.

Với nền tảng đạt được trong năm 2026, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Hồ Lê Nghĩa khẳng định, Vinataba sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị và điều hành, gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.