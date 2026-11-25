Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực. Bước sang năm 2027, Tổng công ty tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là phát biểu của đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Theo đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, năm 2026, Vinataba triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Biến động thương mại, tỷ giá, giá nguyên liệu, năng lượng và chi phí vận tải tạo sức ép lên hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành thuốc lá phải đối mặt với tình trạng thuốc lá nhập lậu, cạnh tranh thị trường, những thay đổi về cơ chế, chính sách quản lý và yêu cầu chủ động thích ứng với lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2027.

Đáng chú ý, Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành chuyển giao 19/19 tổ chức đảng với 1.271 đảng viên về trực thuộc 12 cấp ủy địa phương; đồng thời kiện toàn tổ chức, Ban Chấp hành gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, hoàn thiện quy chế làm việc và triển khai mô hình thí điểm theo quy định. Quá trình chuyển giao, sắp xếp được thực hiện gắn với yêu cầu duy trì sự lãnh đạo liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với kiện toàn tổ chức, Đảng ủy Tổng công ty chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Trong năm, toàn Đảng bộ tổ chức 8 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận với tỷ lệ tham gia đạt trên 97%, đến ngày 20/11/2026, Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt và triển khai 638 văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành 114 văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm với 22 đảng viên mới được kết nạp, đạt 122% chỉ tiêu, Đảng bộ cũng tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho hơn 100 lượt cán bộ; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên và ứng dụng nền tảng số trong hoạt động Đảng.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy tập trung lãnh đạo là cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương thành chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Trọng tâm là triển khai Chiến lược phát triển Vinataba giai đoạn 2026-2030, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển; đồng thời thực hiện cơ cấu lại vốn, rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện hệ thống quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo số liệu ước thực hiện năm 2026, Vinataba nộp ngân sách nhà nước ước đạt 24.370 tỷ đồng, bằng 120,8% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ.

Đối với chuyển đổi số, Vinataba đẩy mạnh ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI), chuẩn hóa dữ liệu và từng bước số hóa hồ sơ công tác Đảng, hồ sơ chuyên môn.

Công tác chăm lo đời sống người lao động và thực hiện an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thu nhập bình quân năm 2026 ước đạt 29,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm trước. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đạt trên 10 tỷ đồng; Tổng công ty tiếp tục phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam anh hùng, 7 thương binh nặng, xây tặng 17 nhà tình nghĩa và 30 nhà tình thương, nhà nhân ái.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được Đảng ủy Tổng công ty xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo về công tác này, ông Nguyễn Chí Nhân, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, trong năm 2026, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Toàn Đảng bộ đã kiểm tra 8 tổ chức đảng, 36 đảng viên; giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và nhiệm vụ được giao; chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm để xem xét chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ông Nguyễn Chí Nhân, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, trong năm, toàn Tổng công ty đã ban hành mới hơn 126 văn bản, trong đó Đảng ủy và chính quyền Tổng công ty ban hành 12 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, hoàn thành 9 cuộc, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Tổng công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nhất là công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện định mức, tiêu chuẩn và kê khai tài sản, thu nhập. Toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2025 đối với 589/589 người thuộc diện thực hiện, đạt 100%. Việc trả lương cho người lao động qua tài khoản được triển khai tại 100% đơn vị phụ thuộc và đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty.

Thông qua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, số tiền tiết kiệm được trong toàn Tổng công ty đạt hơn 451 tỷ đồng, qua công tác kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại các đơn vị. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra chất lượng báo cáo của một số đơn vị chưa cao, nguyên nhân chủ yếu do kinh nghiệm của một số cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí còn hạn chế.

Bước sang năm 2027, Đảng bộ Vinataba xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, gắn với điều kiện thực tiễn của Tổng công ty. Trong đó, tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu; chủ động đánh giá tác động, triển khai giải pháp ứng phó với việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá từ ngày 1/1/2027.

Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường theo hướng phòng ngừa là chính, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Với nền tảng đạt được trong năm 2026, Vinataba tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị và điều hành, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.