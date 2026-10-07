Vinataba lãi 6 tháng tăng 62%, gần 7.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) ghi nhận doanh thu thuần 17.223 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 3.160 tỷ đồng, tăng 22,1%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 16,8% lên 18,35%.

Hoạt động tài chính cũng đóng góp đáng kể khi doanh thu đạt 387 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Trong đó, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt hơn 241 tỷ đồng, còn lãi tiền gửi đạt 102 tỷ đồng.

Vinataba lãi 6 tháng tăng 62%, tiền và tiền gửi gần 7.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 10% xuống 161 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay tăng 58%, lên gần 140 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23%, lên hơn 1.542 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là lợi nhuận khác đạt hơn 305 tỷ đồng, tăng 88%, nhờ các khoản thu nhập liên quan đến việc di dời cơ sở sản xuất.

Kết quả, Vinataba đạt 1.652 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 60,5% và 61,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 1.257 tỷ đồng, tăng 73%.

Bên cạnh lợi nhuận tăng mạnh, Vinataba duy trì lượng tiền và tiền gửi ở mức cao. Cuối tháng 6, tiền và tương đương tiền đạt gần 3.168 tỷ đồng, trong khi tiền gửi ngắn hạn tăng gần 4 lần lên 3.759 tỷ đồng.

Tổng cộng, các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn đạt khoảng 6.927 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay tài chính ở mức 4.604 tỷ đồng. Như vậy, Vinataba đang có vị thế tiền ròng dương khoảng 2.323 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm hơn 10% so với đầu năm, xuống 14.095 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 7%, lên 12.584 tỷ đồng. Hệ số thanh toán hiện hành cũng cải thiện từ 1,57 lần lên 1,71 lần.

Dù thanh khoản được cải thiện, cơ cấu tài sản của Vinataba vẫn có một số điểm cần lưu ý. Hàng tồn kho cuối kỳ đạt 14.643 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng tài sản, dù giảm hơn 9% so với đầu năm. Trong đó, nguyên liệu, vật liệu chiếm hơn 10.563 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Thuốc lá Thăng Long và Thuốc lá Sài Gòn.

Đáng chú ý hơn, phải thu ngắn hạn tăng 84%, lên gần 1.395 tỷ đồng. Riêng phải thu khách hàng tăng hơn 128%, lên 925 tỷ đồng, cao hơn nhiều tốc độ tăng doanh thu. Diễn biến này đặt ra yêu cầu theo dõi khả năng thu hồi công nợ trong các kỳ tới.

Một khoản thu đáng chú ý khác đến từ quá trình di dời Nhà máy Thuốc lá Thăng Long tại khu đất 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong nửa đầu năm, Vinataba ghi nhận 152,5 tỷ đồng thu nhập liên quan đến hoạt động này.

Trong đó, 50 tỷ đồng là khoản hỗ trợ di dời cuối cùng theo thỏa thuận hợp tác đầu tư. Khoản 102,5 tỷ đồng còn lại được chuyển từ nghĩa vụ nợ gốc và lãi của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long thành khoản hỗ trợ di dời bổ sung không phải hoàn trả.