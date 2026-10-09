Vinataba kiện toàn chức danh Hội đồng thành viên và Phó Tổng giám đốc

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Hồ Lê Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Vinataba cho đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn. (Ảnh: A. DƯƠNG)

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị thành viên thuộc Vinataba.

Theo đó, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Quản trị nhân sự Vinataba công bố Quyết định số 2815/QĐ-BTC ngày 07/10/2026 của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Vinataba và Quyết định số 545/QĐ-TLVN ngày 25/9/2026 của Vinataba về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vinataba. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Hồ Lê Nghĩa chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn và Hoàng Anh Tuấn đã được tin tưởng giao trọng trách mới với sự tín nhiệm rất cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động Vinataba.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Hồ Lê Nghĩa phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn và Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh: A.DƯƠNG)

Trước những thách thức trong thời gian tới, đặc biệt là lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá từ năm 2027, đồng chí Hồ Lê Nghĩa bày tỏ kỳ vọng hai cán bộ trẻ được đào tạo bài bản sẽ là lớp kế cận, phát huy năng lực sáng tạo, giải quyết những vấn đề mới của Vinataba; tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Vinataba phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.

Chủ tịch Vinataba Hồ Lê Nghĩa đánh giá, việc kiện toàn chức danh Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc nhằm tiếp tục bổ sung nguồn lực lãnh đạo, quản lý cho Vinataba; góp phần nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng cường sự chủ động trước những biến động của môi trường kinh doanh và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 2026 dự kiến là năm hoạt động tốt nhất trong lịch sử 41 năm của Vinataba. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đã đạt hơn 1.300 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm trước, vượt lợi nhuận cả năm ở một số giai đoạn trước.

Tân Phó Tổng Giám đốc Vinataba Hoàng Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: A.DƯƠNG)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính và Vinataba. Nhận thức rõ trách nhiệm trên cương vị Thành viên Hội đồng thành viên, đồng chí Sơn khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, cầu thị, lắng nghe, giữ tinh thần khách quan, thẳng thắn và trách nhiệm trong công việc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vinataba để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm trên cương vị mới. Trước những yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu và kinh doanh nguyên liệu được phân công phụ trách, đồng chí Hoàng Anh Tuấn xác định sẽ không ngừng học hỏi, chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc; cùng tập thể lãnh đạo Vinataba đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trước khi được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức vụ Trưởng ban Quản trị rủi ro Vinataba; đồng chí Hoàng Anh Tuấn là Chánh Văn phòng Vinataba.