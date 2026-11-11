Vinasun xin ý kiến miễn chào mua công khai cho Tổng giám đốc Đặng Thành Duy

Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể: HĐQT VNS dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Đặng Thành Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Vinasun, khi nhận chuyển nhượng tối đa 2.765.691 cổ phiếu từ ông Đặng Văn Tâm và 3.289.760 cổ phiếu từ bà Phạm Kim Liên, tổng cộng gần 6,1 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 8.92% vốn điều lệ Vinasun. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Theo tờ trình, sau khi nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu có quyền biểu quyết của ông Đặng Thành Duy và người có liên quan có thể đạt trên 45% tại Vinasun.

Thời hạn nhận phiếu trước 16h ngày 30/11/2026 tại 648 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, Tp.HCM.

Theo Báo cáo Quản trị bán niên 2026 của VNS, hiện ông Duy đang sở hữu 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,73% vốn điều lệ Công ty. Trong khi đó, cha ông là ông Đặng Phước Thành nắm 16.907.888 cổ phiếu, chiếm 24,92% và mẹ đẻ là bà Ngô Thị Thúy Vân, sở hữu 8.080.950 cổ phiếu, chiếm 11,91%. Tổng ba thành viên gia đình đang nắm giữ khoảng 28,88 triệu cổ phiếu, chiếm 42,56% vốn Vinasun.

Nếu ông Duy nhận chuyển nhượng thành công gần 6,1 triệu cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu do ông Duy trực tiếp nắm giữ sẽ tăng lên gần 9,95 triệu cổ phiếu, chiếm 14,65% vốn. Qua đó, nâng tổng sở hữu của ba thành viên gia đình có thể tăng lên gần 34,93 triệu cổ phiếu, chiếm 51,48% vốn điều lệ của VNS.

Báo cáo Quản trị bán niên 2026 của VNS

Về kết quả kinh doanh, VNS lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2026 lỗ gần 55 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 9,3 tỷ đồng). Còn lợi nhuận quý 3/2026 trên BCTC công ty mẹ lỗ gần 51 tỷ (cùng kỳ lãi gần 7,8 tỷ đồng). Nguyên nhân là do doanh thu kinh doanh quý 3 của công ty giảm 18,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty vẫn thực hiện hỗ trợ cho anh em lái xe.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, VNS ghi nhận doanh thu đạt 596 tỷ (cùng kỳ đạt 668,46 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 68,8 tỷ (cùng kỳ lãi 33,35 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ gần 354 tỷ đồng xuống hơn 285 tỷ đồng.