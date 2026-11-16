Vinasun (VNS) dồn lực đầu tư xe Hybrid, lợi nhuận 9 tháng báo lỗ gần 69 tỷ đồng

Tái cấu trúc đội xe Hybrid giữa áp lực cạnh tranh thị phần

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS) từng chiếm lĩnh 46% thị phần vận tải hành khách tại Thành phố Hồ Chí Minh vào giai đoạn 2012 đến 2013 với đội xe gần 4.600 chiếc. Tuy nhiên, sự bành trướng của các ứng dụng gọi xe công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện vận tải. Thống kê từ Saigon Ratings chỉ ra hãng xe công nghệ Xanh SM đã nhanh chóng vươn lên chiếm khoảng 51,5% thị phần taxi công nghệ tính đến quý 4 năm 2025. Sự thay đổi trong thói quen gọi xe của người tiêu dùng đòi hỏi các hãng vận tải truyền thống phải nâng cấp toàn diện dịch vụ để duy trì năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Để thích ứng với những đòi hỏi khắt khe của thị trường, ban điều hành doanh nghiệp quyết định tái cấu trúc đội xe thông qua việc dồn vốn đầu tư dòng xe Hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Báo cáo hoạt động cho thấy, tính đến cuối năm 2025, công ty đã đưa vào vận hành 1.136 xe Hybrid. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 tiếp tục ghi nhận định hướng đầu tư khoảng 310 phương tiện mới từ thương hiệu Toyota, đi kèm việc thanh lý và bán trả chậm 150 xe cũ cho lực lượng tài xế. Hoàn tất lộ trình đầu tư và thanh lý này, tổng quy mô phương tiện phục vụ kinh doanh của hãng vận tải dự kiến đạt mốc 2.345 chiếc vào cuối năm nay.

Lợi nhuận gộp suy yếu, dư nợ vay tài chính phình to

Dù nỗ lực nâng cấp chất lượng phương tiện, biểu đồ sinh lời của doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng đi xuống trong nhiều năm liên tiếp. Sau khi thoát lỗ và đạt mức lợi nhuận 185,4 tỷ đồng vào năm 2022, kết quả kinh doanh liên tục trượt dốc xuống còn 151,2 tỷ đồng năm 2023, tiếp tục giảm về 84,1 tỷ đồng năm 2024 và chạm mức 39,2 tỷ đồng trong năm 2025. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy khó khăn ngày càng lớn khi doanh nghiệp chính thức hạch toán khoản lỗ 68,8 tỷ đồng. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc lợi nhuận gộp đạt 92,8 tỷ đồng hoàn toàn không đủ sức bù đắp cho tổng chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 137,5 tỷ đồng.

Việc dồn lực mua sắm phương tiện vận tải mới đang tạo ra áp lực không nhỏ lên cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Dòng tiền đầu tư liên tục ghi nhận trạng thái âm, cụ thể âm 396,2 tỷ đồng năm 2024, âm 124,9 tỷ đồng năm 2025 và tiếp tục âm 83,8 tỷ đồng trong chín tháng đầu năm 2026. Tính đến ngày 30/09/2026, lượng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty duy trì ở mức 177,5 tỷ đồng. Dữ liệu này thấp hơn nhiều so với dư nợ vay đạt 404,5 tỷ đồng, tương đương 38,5% quy mô vốn chủ sở hữu. So với thời điểm cuối năm 2021, khối lượng nợ vay hiện tại đã tăng thêm 215,9 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính cho thấy lộ trình thay đổi phương tiện cần phải đi kèm với việc đổi mới toàn diện mô hình ứng dụng gọi xe và quản trị chi phí để vực dậy hiệu quả hoạt động.