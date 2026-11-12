Vinasun (VNS) chìm trong thua lỗ hàng chục tỷ đồng, cổ đông nội bộ gấp rút thoái sạch vốn

Tổ chức liên quan đến ban lãnh đạo gấp rút thoái toàn bộ vốn

Từ ngày 7/10 đến ngày 4/11, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu, một tổ chức có liên quan trực tiếp đến ông Đặng Tiến Sỹ, thành viên Hội đồng quản trị Vinasun, đã tiến hành bán ra 727.800 cổ phiếu VNS. Lượng cổ phiếu giao dịch thực tế này thấp hơn so với mức đăng ký ban đầu là 1 triệu đơn vị. Nguyên nhân được doanh nghiệp đưa ra là do tình trạng thị trường không đạt được mức giá kỳ vọng. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun đã giảm từ 3,23% xuống mức 2,15% vốn điều lệ.

Không dừng lại ở đó, tổ chức này tiếp tục lên kế hoạch rút lui hoàn toàn khỏi doanh nghiệp. Từ ngày 17/11 đến ngày 15/12, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đăng ký bán toàn bộ 1.462.329 cổ phiếu VNS còn lại. Nếu giao dịch diễn ra thành công trọn vẹn, tổ chức này sẽ đưa tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam về mức 0%. Phương thức thực hiện giao dịch được đăng ký bao gồm thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn chứng khoán.

Bức tranh tài chính sụt giảm và nguy cơ không hoàn thành mục tiêu năm

Làn sóng bán ra của cổ đông nội bộ diễn ra cùng lúc với sự sụt giảm nghiêm trọng trong hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Vinasun cho thấy doanh thu chỉ đạt 177,02 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự đi xuống của doanh thu đi kèm với sự thu hẹp mạnh của biên lợi nhuận gộp, rơi từ mức 22,4% xuống chỉ còn 11,4%. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 54,89 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi 9,25 tỷ đồng ghi nhận vào quý 3 năm ngoái.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2026, Vinasun mang về 596,08 tỷ đồng doanh thu, giảm 10,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ghi nhận mức lỗ lên đến 68,82 tỷ đồng, suy giảm nghiêm trọng so với con số lãi 33,35 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập đạt 919,64 tỷ đồng cùng với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 32,68 tỷ đồng. Với việc gánh khoản lỗ lớn sau ba quý hoạt động, doanh nghiệp vận tải này đang bị đẩy ra rất xa so với kế hoạch có lãi của cả năm tài chính.