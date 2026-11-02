Vinasun lỗ gần 55 tỷ đồng trong một quý, cổ phiếu xuống còn 5.490 đồng

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS) ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất gần 54,9 tỷ đồng trong quý III, trái ngược với mức lãi hơn 9,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lỗ theo quý lớn nhất của doanh nghiệp kể từ giai đoạn Covid-19, đồng thời đánh dấu quý thua lỗ thứ hai liên tiếp.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu giảm 18,5% so với cùng kỳ, trong khi công ty tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ tài xế. Vinasun không công bố riêng số tiền dành cho chính sách này.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu thuần quý III đạt hơn 177 tỷ đồng. Giá vốn ở mức gần 156,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 59% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 20 tỷ đồng.

Doanh thu taxi giảm gần 13%, Vinasun lỗ gần 69 tỷ đồng sau 9 tháng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ khoảng 22,4% trong quý III năm ngoái xuống 11,4% trong kỳ này. Với mỗi 100 đồng doanh thu, doanh nghiệp chỉ còn khoảng 11,4 đồng lợi nhuận gộp để trang trải các chi phí khác.

Sau khi trừ các chi phí hoạt động, Vinasun lỗ hơn 22 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 3,9 tỷ đồng.

Kết quả còn chịu ảnh hưởng từ khoản lợi nhuận khác chuyển từ lãi hơn 7,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lỗ gần 32,9 tỷ đồng trong quý III. Khoản lỗ này góp phần kéo lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp xuống gần 55 tỷ đồng âm.

Lũy kế 9 tháng, Vinasun đạt doanh thu thuần hơn 596 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách bằng taxi đạt hơn 487 tỷ đồng, giảm gần 13% và chiếm khoảng 82% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng chuyển từ lãi hơn 33,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lỗ gần 68,8 tỷ đồng. Ngoài hoạt động kinh doanh chính, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lỗ gần 42 tỷ đồng liên quan đến thanh lý tài sản cố định trong 9 tháng.

Vinasun từng là một trong những hãng taxi truyền thống có thị phần lớn tại khu vực phía Nam. Năm 2016, ở giai đoạn đỉnh cao, doanh nghiệp có hơn 17.000 nhân sự, chủ yếu là tài xế, cùng doanh thu trên 4.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự phát triển của các ứng dụng gọi xe như Grab, Uber trước đây và Green SM trong những năm gần đây khiến doanh nghiệp phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn. Năm ngoái, doanh thu Vinasun đạt 882 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 17 năm.

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, doanh nghiệp xác định chính sách hỗ trợ tài xế là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận, bên cạnh cạnh tranh trong ngành, lạm phát và sức mua. Vinasun cho biết sẽ tiếp tục hợp tác kinh doanh với các cá nhân có tay nghề nhằm thu hút tài xế quay lại hoạt động.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNS kết phiên ngày 2/11 ở mức 5.490 đồng/cổ phiếu, giảm 5,83% so với giá tham chiếu 5.830 đồng. Khối lượng giao dịch đạt 57.700 cổ phiếu.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vinasun còn khoảng 372,55 tỷ đồng. Diễn biến cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận quý thua lỗ thứ hai liên tiếp và lợi nhuận 9 tháng đảo chiều so với cùng kỳ năm trước.