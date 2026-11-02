Vinasun lỗ đậm nhất kể từ sau dịch Covid-19

Vinasun lỗ nặng do chi phí thanh lý tài sản. Ảnh: Văn Nguyện.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 177 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước.

Song, việc giá vốn không giảm với tốc độ tương ứng khiến lợi nhuận gộp của hãng taxi này giảm gần 59% còn hơn 20 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 22,5% xuống còn 11,4%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 2,6 tỷ đồng, tăng gần 13%. Ngược lại, chi phí tài chính duy trì ở mức gần 8,8 tỷ đồng, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt gần 16 tỷ đồng và 20 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong khi đó, khoản lợi nhuận khác lại ghi nhận khoản lỗ gần 33 tỷ đồng, trái ngược mức lãi hơn 7 tỷ đồng của quý III/2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí lỗ từ thanh lý tài sản cố định tăng đột biến.

Kết quả, Vinasun báo lỗ sau thuế gần 55 tỷ đồng trong quý III, đảo chiều so với khoản lãi hơn 9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lỗ cao nhất kể từ quý IV/2021 - thời điểm hoạt động vận tải dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần hơn 596 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tiếp tục đóng góp lớn nhất với hơn 487 tỷ đồng, chiếm gần 82% tổng doanh thu. Tuy nhiên, nguồn thu này giảm gần 13% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải hành khách theo hợp đồng đạt gần 96 tỷ đồng, giảm nhẹ, trong khi các dịch vụ khác đóng góp hơn 13 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh đi xuống là khoản lỗ phát sinh từ hoạt động thanh lý tài sản cố định.

Trong 9 tháng đầu năm, Vinasun ghi nhận hơn 105 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Tuy nhiên, chi phí liên quan lên tới khoảng 147 tỷ đồng, khiến hoạt động này phát sinh khoản lỗ thuần khoảng 42 tỷ đồng.

Diễn biến này trái ngược với cùng kỳ năm trước, khi hoạt động thanh lý tài sản vẫn mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Cùng với sự suy giảm của hoạt động kinh doanh chính, khoản lỗ từ thanh lý tài sản khiến Vinasun ghi nhận lỗ sau thuế gần 69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp lãi hơn 33 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh suy giảm, quy mô nhân sự của Vinasun cũng thu hẹp đáng kể.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9, Vinasun có 1.120 nhân viên, giảm 287 người so với mức 1.407 nhân viên vào cuối năm 2025, tương đương mức giảm hơn 20%.

Ở phía tài sản, tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của Vinasun đạt hơn 1.622 tỷ đồng, giảm gần 9% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1.295 tỷ đồng, chủ yếu là phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 71 tỷ đồng, giảm gần 19 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nắm giữ hơn 106 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Vinasun giảm từ hơn 653 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 571 tỷ đồng tại cuối quý III.

Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính vào khoảng 404 tỷ đồng, giảm gần 94 tỷ đồng so với đầu năm.