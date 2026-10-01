Vinasoy ứng dụng AI tạo sinh giám sát tỷ lệ hết hàng trên kệ

Vinasoy, doanh nghiệp sản xuất sữa đậu nành, vừa triển khai thành công giải pháp trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trên nền tảng Amazon Web Services (AWS), nhằm tự động hóa việc giám sát trưng bày sản phẩm tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Sau hai tháng vận hành, giải pháp đã góp phần giảm 20% tỷ lệ hết hàng trên kệ, đồng thời mở rộng phạm vi giám sát lên hơn 70% số điểm bán mỗi tháng. Thời gian chấm điểm trưng bày cũng được rút ngắn từ hơn 20 ngày xuống còn 1–2 ngày, giúp đội ngũ kinh doanh có thông tin nhanh hơn để kịp thời xử lý các vấn đề tại điểm bán.

Giải pháp được Vinasoy phối hợp phát triển cùng Renova Cloud, Đối tác Dịch vụ Cao cấp (Premier Tier Services Partner) của AWS. Bằng việc ứng dụng GenAI vào quá trình phân tích hình ảnh trưng bày, Vinasoy có thể theo dõi việc thực hiện tiêu chuẩn trưng bày trên quy mô lớn, từ đó nâng cao khả năng nhận diện và tiếp cận sản phẩm tại điểm bán, đồng thời cải thiện hiệu quả thực thi bán lẻ.

Sản phẩmVinasoyđược trưng bày tại điểm bán.

Từ bài toán thực tế tại điểm bán

Vinasoy hiện quản lý hoạt động trưng bày sản phẩm trên mạng lưới bán lẻ tại 34 tỉnh, thành phố, với doanh thu hàng năm khoảng 4.800 tỷ đồng .

Trước khi ứng dụng AI, đội ngũ nhân sự phải dành gần 2.000 giờ công cho mỗi đợt để chấm điểm thủ công hình ảnh trưng bày tại cửa hàng thông qua Hệ thống Quản lý Phân phối (DMS). Với cách làm này, mỗi tháng chỉ có khoảng 17% điểm bán được giám sát và mỗi cửa hàng được kiểm tra khoảng một lần. Một chu kỳ chấm điểm hoàn chỉnh mất hơn 20 ngày.

Khi số lượng điểm bán và hình ảnh cần xử lý ngày càng lớn, cách làm thủ công không còn đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và quy mô. Vinasoy cần một giải pháp có thể giúp đội ngũ nhìn thấy tình hình tại điểm bán nhanh hơn và hành động kịp thời hơn.

Cùng với Renova Cloud, Vinasoy đã xây dựng giải pháp trên nền tảng AWS, kết hợp công nghệ nhận dạng hình ảnh của Vinasoy với các dịch vụ AI của AWS qua ba bước:

Thu thập hình ảnh:Trong mỗi chuyến thăm cửa hàng, nhân viên kinh doanh chụp ảnh khu vực trưng bày và tải lên hệ thống DMS của Vinasoy. Hình ảnh được xử lý bằng Amazon SageMaker kết hợp với công nghệ nhận dạng hình ảnh do Vinasoy phát triển.

Hệ thống có khả năng nhận diện sản phẩm, bao gồm 24 phiên bản sữa Vinasoy với nhiều loại bao bì và kích cỡ khác nhau, với tốc độ 22 hình ảnh mỗi giây – nhanh gấp 1.300 lần so với kiểm tra thủ công.

Đánh giá trưng bày: Tiếp đó, giải pháp GenAI của Vinasoy vận hành trên Amazon Bedrock sẽ đánh giá hình ảnh trưng bày theo các tiêu chuẩn đã được phê duyệt.

Nhờ khả năng phân tích và suy luận của GenAI, hệ thống vẫn có thể đưa ra kết quả ngay cả khi hình ảnh chưa hoàn hảo hoặc cách sắp xếp sản phẩm trên kệ có những khác biệt so với tiêu chuẩn.

Hành động: Kết quả chấm điểm được chuyển đến đội ngũ kinh doanh trong vòng 1–2 ngày, nhanh hơn tới 20 lần so với trước đây. Nhờ có thông tin sớm hơn, đội ngũ có thể nhanh chóng phát hiện và xử lý tình trạng hết hàng, thiếu hàng hoặc trưng bày chưa đạt chuẩn tại điểm bán.

Sau khi triển khai, số điểm bán được giám sát đã tăng lên hơn 70% mỗi tháng, trong khi tần suất giám sát được nâng từ một lần mỗi tháng lên một lần mỗi tuần. Đáng chú ý, tỷ lệ hết hàng trên kệ đã giảm 20% chỉ trong hai tháng đầu vận hành.

Ông Lê Bá Bé, Giám đốc Bán hàng Toàn quốc của Vinasoy, chia sẻ: “Trước đây, việc thu thập dữ liệu trưng bày tốn nhiều thời gian nên thông tin thường được cập nhật chậm. Vì vậy, nhiều vấn đề phát sinh trên kệ hàng không được phát hiện và xử lý kịp thời. Với giải pháp GenAI trên AWS, đội ngũ có thông tin nhanh hơn để kịp thời xử lý các vấn đề về trưng bày và hàng hóa. Nhờ đó chúng tôi dành nhiều thời gian hơn cho những công việc quan trọng như xây dựng quan hệ với nhà bán lẻ và thúc đẩy bán hàng, đồng thời nâng cao khả năng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng khi họ có nhu cầu".

Từng bước mở rộng ứng dụng AI

Giải pháp giám sát trưng bày bán lẻ là một trong những ứng dụng AI Vinasoy đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Bên cạnh hoạt động tại điểm bán, Vinasoy đang ứng dụng phân tích dữ liệu dựa trên AI trong quản lý bán hàng, hỗ trợ dự báo nhu cầu và tối ưu hóa phân phối. Một báo cáo bán hàng phục vụ các cuộc họp quản lý trước đây mất khoảng ba ngày để chuẩn bị, nay có thể hoàn thành trong khoảng năm phút.

Trong thời gian tới, Vinasoy dự kiến tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng AI trong chuỗi giá trị, từ nhà máy đến điểm bán. Riêng giải pháp giám sát trưng bày bán lẻ dự kiến được mở rộng đến 100% điểm bán trong những tháng tới.

Vinasoy cũng đang phối hợp với Renova Cloud phát triển giải pháp kiểm tra bao bì bằng AI trên nền tảng AWS, phục vụ việc đánh giá quá trình đóng gói sản phẩm.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam cho biết: “Hành trình của Vinasoy cho thấy cách một doanh nghiệp FMCG có thể chuyển từ thử nghiệm AI sang tạo ra những hiệu quả kinh doanh cụ thể. Khởi đầu từ một ứng dụng trong giám sát trưng bày, giải pháp đã mang lại những kết quả có thể đo lường được. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vinasoy trong quá trình khám phá thêm những cách thức AI có thể hỗ trợ hoạt động vận hành".